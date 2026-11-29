باشگاه خبرنگاران جوان - ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر در بندر بوشهر به خبرنگار ما گفت: با هدف تأمین کالا‌های اساسی، یک شناور ۳۰ هزار تنی با بار برنج در بندر بوشهر پهلو گرفته که از نیمروز شنبه باراندازی آن آغاز شده و تا نیمروز یکشنبه دو هزار تن از آن بارانداز شده است.

رضا مهرجویی افزود: گمرک بوشهر با تلاش شبانه‌روزی، هماهنگی‌ها برای جابه‌جایی بار این شناور را انجام می‌دهد تا در سه هفته این کار به پایان برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر هم در لنگرگاه به خبرنگار ما گفت: کالا‌های اساسی مورد نیاز استان برای چندین ماه به میزان کافی اندوخته و انبارش شده و کالای اساسی برای آیندۀ درازمدت نیز در حال تأمین است.

مرتضی بحرانی افزود: این بار بزرگ با برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری و وارد شده که با همکاری بهداشت و استاندارد، آزمایش سلامت آن هم انجام شده است.

او اضافه کرد: این ۳۰ هزار تن برنج با هدف اندوختۀ راهبردی کشور، خریداری و آورده شده که پس از باراندازی در همۀ استان‌های ایران پخش می‌شود.