باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کاراگاه سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی استان مازندران گفت:در پی وقوع سرقت‌های متعدد از مساجد و تکیه‌های سطح استان، کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و اشراف تخصصی بر تحرکات مجرمانه، موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق سابقه‌دار و محکوم متواری در یکی از شهرستان‌های استان شدند.

او افزود:بررسی‌های تخصصی نشان داد متهم از مجرمان سابقه‌دار بوده و علاوه بر محکومیت قضایی و فرار از اجرای حکم، دارای سوابق متعدد از جمله آدم‌ربایی و انواع سرقت است که پس از دستگیری، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شده و روانه زندان شد.

سرهنگ خورشاد گفت:در ادامه تحقیقات و با گسترش دامنه بررسی‌ها، ۸ نفر از افراد مرتبط با خرید و معامله اموال مسروقه که در سطح استان فعالیت داشتند، شناسایی شدند.

او افزود:در جریان اقدامات انجام‌شده، تعداد ۱۱ دستگاه کولر گازی اسپلیت مسروقه کشف و پس از طی مراحل قانونی به مالباختگان تحویل داده شد.

سرهنگ کاراگاه سامع خورشاد گفت:این عملیات در راستای مقابله قاطع با سارقان اماکن مذهبی و برخورد با عوامل خرید و فروش اموال مسروقه انجام شده و تحقیقات پلیسی برای شناسایی سایر افراد مرتبط و کشف احتمالی سرقت‌های بیشتر ادامه دارد.

منبع:پلیس مازندران