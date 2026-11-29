باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اخترشناسان قدیمی‌ترین اختروش (کوازار) شناخته‌شده—یک جرم آسمانی با درخشندگی فوق‌العاده—را شناسایی کرده‌اند که رکورد قبلی را با اختلافی در حدود ۴۰ میلیون سال پشت سر می‌گذارد.

این جرم در مرحله‌ای بسیار اولیه از تاریخ کیهان، تنها ۶۳۰ میلیون سال پس از «مه‌بانگ» (بیگ‌بنگ)، رصد شده است. این کشف می‌تواند بینش‌های کلیدی درباره چگونگی پیدایش و تکامل سیاه‌چاله‌ها در کیهانِ نخستین فراهم کند.

چرا این کشف حائز اهمیت است؟

جولیان ولف، پژوهشگر مؤسسه اخترشناسی ماکس پلانک و یکی از نویسندگان این مطالعه، خاطرنشان کرد که کشف اختروش‌ها در فواصل بسیار دورتر—نزدیک به لبه‌ی کیهانِ قابل‌مشاهده—به دانشمندان کمک می‌کند تا دریابند سیاه‌چاله‌های موجود در مرکز آنها چگونه رشد می‌کنند.

او توضیح داد که هرچه این اجرام به لحظه مه‌بانگ نزدیک‌تر باشند، سیاه‌چاله‌های آنها باید با سرعت بیشتری رشد کرده باشند، یا اینکه در بدو پیدایش بسیار پرجرم‌تر بوده‌اند—و یا شاید هم هر دو حالت صادق باشد.

اختروش (کوازار) چیست؟

اختروش هسته‌ای بسیار درخشان است که در مرکز برخی کهکشان‌ها قرار دارد؛ منطقه‌ای که به عنوان «هسته کهکشانی فعال» شناخته می‌شود. این پدیده زمانی شکل می‌گیرد که یک سیاه‌چاله کلان‌جرم شروع به بلعیدن مقادیر عظیمی از ماده‌ی پیرامون خود می‌کند. با انباشته شدن این ماده، پیش از آنکه به درون سیاه‌چاله سقوط کند، داغ شده و به شدت می‌درخشد.

ویژگی بارز اختروش‌ها، درخشندگی فوق‌العاده آنهاست که می‌تواند از مجموع نور تمام ستارگان یک کهکشان نیز فراتر رود.

پنجره‌ای به سوی گذشته‌های دور

از آنجا که رسیدن نور به ما زمان می‌برد، رصد اجرام آسمانیِ بسیار دور، به منزله‌ی نگاه کردن به گذشته است. هرچه یک کهکشان دورتر باشد، ما آن را در زمانِ دورتری در گذشته می‌بینیم. ماهیت نورِ اجرام آسمانیِ دوردست، هم‌زمان با انبساط کیهان تغییر می‌کند و به سمت انتهای قرمزِ طیف نوری جابه‌جا می‌شود؛ پدیده‌ای که به نام «انتقال به سرخ» (Redshift) شناخته می‌شود.

دانشمندان با استفاده از داده‌های «تلسکوپ فضایی جیمز وب» (متعلق به ناسا) و «تلسکوپ اقلیدس» (متعلق به آژانس فضایی اروپا)، اختروشی را با میزان انتقال به سرخ ۸.۱۳ شناسایی کرده‌اند. این مقدار نشان می‌دهد که نور مسافتی کیهانی و بسیار طولانی را پیموده و از مرحله‌ای بسیار اولیه در تاریخ جهان سرچشمه گرفته است؛ بدین ترتیب، این نخستین اختروش (کوازار) رصدشده‌ای است که میزان انتقال‌به‌سرخ (Redshift) آن از عدد ۸ فراتر می‌رود.

این قدیمی‌ترین اختروش رصدشده تا به امروز است که قدمت آن به حدود ۱۳.۱ میلیارد سال پیش بازمی‌گردد؛ آن هم در جهانی که عمر آن حدود ۱۳.۸ میلیارد سال تخمین زده می‌شود.

نامی برگرفته از یک دژ باستانی

دانشمندان نام این اختروش را «دون آنگاسا» (Dún Aonghasa) گذاشتند؛ نامی برگرفته از یک دژ سنگی باستانی که در لبه جزیره «اینیش‌مور» در ایرلند واقع شده است. این نام بازتاب‌دهنده موقعیت این اختروش در دورترین کرانه‌های جهانِ قابل‌مشاهده کنونی است.

رشدِ کندتر از حد انتظار

پژوهشگران بر این باورند که با توجه به اندازه «دون آنگاسا»، رشد آن احتمالاً کندتر از حد پیش‌بینی‌شده بوده است. این امر نشان می‌دهد که سیاه‌چاله کلان‌جرمِ موجود در هسته آن، احتمالاً در مراحل اولیه دوره‌ای از رشدِ بسیار سریع را پشت سر گذاشته و سپس در مراحل بعدی، روند رشد آن کندتر شده است. این یافته می‌تواند محدودیت‌های جدیدی را بر مدل‌های علمیِ تبیین‌کننده رشد سیاه‌چاله‌ها تحمیل کند؛ به‌ویژه با توجه به اینکه برخی یافته‌های پیشینِ تلسکوپ فضایی «جیمز وب» از وجود سیاه‌چاله‌های عظیمی پرده برداشته‌اند که به نظر می‌رسد سریع‌تر از آنچه در مراحل اولیه جهان معمولاً امکان‌پذیر بوده، رشد کرده‌اند.

افق‌های پژوهشی جدید

دانشمندان معتقدند که رصد‌های آینده توسط تلسکوپ فضایی «اقلیدس» (Euclid) و تلسکوپ فضایی «جیمز وب» می‌تواند به آزمون این فرضیه کمک کند و مشخص سازد که آیا این موضوع در مورد سایر اختروش‌های باستانی نیز صدق می‌کند یا خیر.

منبع: لایو ساینس