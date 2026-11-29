باشگاه خبرنگاران جوان - مردم شهیدپرور و انقلابی کشورمان در اقصی نقاط کشورمان در دویست و هفتاد و دومین اجتماع عظیم مردمی در تجمعات شبانه اقتدار و مقاومت به خیابان‌ها آمدند و بار دیگر نشان دادند که راه پاک شهدا به ویژه آقای شهید ایران ادامه دارد.

شهروندخبرنگار‌های ما فیلم و تصاویری از برگزاری این مراسم حماسی در اقصی نقاط کشورمان را به نمایش گذاشتند که مشاهده می‌کنید.

جلوه‌هایی از دویست و هفتاد و دومین اجتماع عظیم مردم انقلابی و شهید پرور ماهدشت استان البرز - محسن رحمانی - شکر الله رحمانی

راهپیمایی و تجمع مردم انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در خونخواهی امام امت

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