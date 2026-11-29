باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، هم‌زمان با فرارسیدن روز مادر و میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پویش «کتاب مامان» با شعار «کتابی که دوست داری مامانت بخونه رو با تخفیف از ما بخواه» و با این ایده محوری «کتاب هدیه‌ای ارزشمند برای مادران» برای سومین سال پیاپی از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود.

این رویداد فرهنگی با هدف ترویج سنت حسنه اهدای کتاب به مادران و ارتقای فرهنگ کتابخوانی، از ۸ تا ۱۱ آذرماه ۱۴۰۵ میزبان علاقه‌مندان، شهروندان و بانوان پایتخت خواهد بود. در این برنامه مجموعه‌ای از کتاب‌های پیشنهادی برای هدیه به مادران در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد تا خانواده‌ها با انتخاب یک کتاب، روز مادر را بهانه‌ای برای هدیه دادن دانایی و تجربه‌ای تازه از مطالعه قرار دهند.

مراکز عرضه حضوری کتاب و تخفیف‌های ویژه

در قالب این پویش، کتاب‌های منتخب با تخفیف ویژه در مجموعه‌ای از فرهنگسراها، ایستگاه‌های مترو و میادین منتخب تهران در دسترس عموم قرار می‌گیرند. فرهنگسرا‌های اشراق، فردوس، اندیشه، گلستان، عطار نیشابوری، اخلاق، خاوران، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، بهمن، ولاء، مترو و میادین منتخب پایتخت از جمله مراکز خرید حضوری کتاب هستند.

هچنین شهروندانی که تمایل به خرید آنلاین دارند نیز می‌توانند با بهره‌مندی از تخفیف‌های در نظر گرفته‌شده، آثار مورد نظر خود را از طریق نرم‌افزار کاربردی «فراکتاب» تهیه کنند.

۵۰ درصد تخفیف عضویت بانوان در کتابخانه‌های شهر تهران

یکی دیگر از بخش‌های این ویژه‌برنامه، اختصاص تخفیف ۵۰ درصدی عضویت بانوان در تمامی کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه‌های عمومی است؛ فرصتی که با هدف تسهیل دسترسی مادران و زنان به منابع مطالعاتی و ایجاد انگیزه بیشتر برای حضور در کتابخانه‌ها پیش‌بینی شده است. بانوان علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی می‌توانند در ایام برگزاری این پویش با مراجعه به کتابخانه‌های شهر تهران، از این تسهیلات بهره‌مند شوند و کارت عضویت خود را دریافت کنند.

دعوت از مادران توسط «بچه‌کتابخون‌ها»

در بخش دیگری از این برنامه، اعضای نوجوان حلقه «بچه‌کتابخون‌ها» از مادران خود دعوت می‌کنند تا مهمان کتابخانه شوند. در این دورهمی صمیمانه، نوجوانان میزبان مادرانشان خواهند بود تا این‌بار در کنار هم، تجربه‌ای متفاوت از حضور در کتابخانه و همراهی با دنیای کتاب‌ها را رقم بزنند.

پویش «کتابِ مامان ۳» با مشارکت مدیریت امور کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تهران، باشگاه کتابخوانی بچه‌کتابخون‌ها، انتشارات‌های شهرستان ادب، امیرکبیر و نرم‌افزار کاربردی فراکتاب اجرا می‌شود تا کتاب به عنوان ماندگارترین هدیه برای مادران این مرز و بوم، بیش از پیش در سبد فرهنگی خانواده‌ها قرار گیرد.