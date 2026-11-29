باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - با توجه به استفاده‌ی مداوم، گوشی‌ها می‌توانند به بستری برای رشد انواع باکتری‌ها و ویروس‌ها تبدیل شوند. بنابراین، تمیز کردن آنها ضروری است؛ نه تنها برای حفظ ظاهر دستگاه، بلکه برای جلوگیری از گسترش میکروب‌ها. با این حال، استفاده از مواد پاک‌کننده‌ی نامناسب می‌تواند به صفحه‌نمایش، لایه‌های محافظ یا قطعات حساس داخلی دستگاه آسیب برساند.

چرا گوشی شما نیاز به تمیز شدن دارد؟

روی صفحه‌نمایش گوشی‌ها اثر انگشت، چربی و آلودگی انباشته می‌شود، اما مسئله فراتر از ظاهر دستگاه است. آزمایش‌های میکروبی روی گوشی‌ها نشان داده است که صد‌ها نوع باکتری و ویروس روی سطح آنها وجود دارد.

اگرچه همه‌ی این میکروارگانیسم‌ها لزوماً بیماری‌زا نیستند، اما خطر انتقال آنها همچنان باقی است؛ به‌ویژه از آنجا که گوشی‌های ما دائماً در دستمان هستند، در سرویس بهداشتی استفاده می‌شوند، هنگام غذا خوردن لمس می‌شوند و در نزدیکی صورت و دهانمان قرار می‌گیرند.

مواد پاک‌کننده‌ی رایجی که به گوشی شما آسیب می‌رسانند

استفاده از شوینده‌های خانگی یا محلول‌های ضدعفونی‌کننده‌ی دست ممکن است راهی آسان برای میکروب‌زدایی گوشی به نظر برسد؛ اما استفاده‌ی مکرر از این مواد می‌تواند به سطح دستگاه و قطعات داخلی آن آسیب بزند. شرکت‌های اپل و سامسونگ هشدار می‌دهند که نباید از کلر، هیدروژن پراکسید (آب‌اکسیژنه)، سرکه، شیشه‌پاک‌کن‌ها، اسپری‌های افشانه‌ای (آئروسل) و همچنین دستمال‌های مرطوبی که حاوی الکل با غلظت بیش از ۷۰ درصد هستند، استفاده کرد.

خطر این مواد ناشی از آن است که بیشتر صفحه‌نمایش‌های گوشی با لایه‌ای نازک پوشانده شده‌اند که در برابر چربی و اثر انگشت مقاوم است؛ این لایه به تمیز ماندن صفحه و تجربه‌ی کاربری روان کمک می‌کند. مواد شیمیایی قوی مانند استون، آمونیاک و برخی انواع الکل می‌توانند به این لایه آسیب برسانند که منجر به افزایش لکه‌ها و کاهش حساسیت لمسی صفحه‌نمایش می‌شود.

علاوه بر این، سرکه به دلیل خاصیت اسیدی بالا می‌تواند باعث خوردگی لبه‌های آلومینیومی یا پلاستیکی شود. اگرچه کلر و هیدروژن پراکسید برای ضدعفونی کردن مؤثر هستند، اما می‌توانند به مواد حساسی که در ساخت گوشی به کار رفته‌اند، آسیب برسانند. همچنین، استفاده مکرر از دستمال‌های مرطوب با غلظت بالای الکل می‌تواند باعث خشک شدن و شکننده شدن قطعات پلاستیکی شود.

روش ایمن برای تمیز کردن گوشی چیست؟

سازندگان استفاده از روش‌های ساده‌ای را توصیه می‌کنند، به‌ویژه موارد زیر:

- دستمال‌های مرطوب حاوی ۷۰ درصد ایزوپروپیل الکل.

- یک پارچه میکروفایبر نرم. - یک برس نرم و ضد الکتریسیته ساکن برای تمیز کردن توری بلندگو‌ها و درگاه‌های شارژ.

پیش از شروع، گوشی را از شارژر جدا کرده و هرگونه قاب محافظ یا لوازم جانبی متصل به آن را بردارید.

در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، شرکت اپل دستورالعمل‌های خود را به‌روزرسانی کرد و اجازه داد برای تمیز کردن آیفون‌ها از دستمال‌های ضدعفونی‌کننده برند «کلوروکس» (Clorox) و ایزوپروپیل الکل ۷۰ درصد استفاده شود؛ البته به شرطی که دستگاه را به‌آرامی پاک کنید و مراقب باشید که هیچ مایعی به داخل آن نفوذ نکند.

اشتباهاتی که می‌توانند به گوشی شما آسیب برسانند:

- اسپری کردن مستقیم مایعات روی گوشی: این کار ممکن است باعث نفوذ مایع به درون درگاه‌ها و قطعات داخلی شود که منجر به خوردگی یا اختلالات الکتریکی می‌گردد.

- غوطه‌ور کردن گوشی در مایعات: حتی دستگاه‌های مقاوم در برابر آب نیز کاملاً مصون نیستند؛ زیرا درزگیرها، واشر‌ها و چسب‌هایی که مانع ورود آب می‌شوند، ممکن است به‌مرور زمان فرسوده شوند.

- استفاده از دستمال‌کاغذی یا پارچه‌های زبر: این موارد می‌توانند روی صفحه نمایش خط و خش بیندازند یا پرز‌هایی بر جای بگذارند که منافذ دستگاه را مسدود کند.

- تمیز کردن بیش‌ازحد: ساییدن مکرر و شدید می‌تواند لایه محافظ صفحه نمایش را از بین ببرد و باعث شود صفحه نمایش بیشتر در معرض لک و اثر انگشت قرار گیرد.

هر چند وقت یک‌بار باید گوشی خود را تمیز کنید؟

توصیه ثابتی برای دفعات تمیز کردن گوشی وجود ندارد، اما برای استفاده روزمره معمولی، تمیز کردن کامل آن به‌صورت هفته‌ای یک‌بار معمولاً کافی است.

با این حال، اگر اغلب از گوشی خود در مکان‌هایی مانند وسایل حمل‌ونقل عمومی، بیمارستان‌ها، باشگاه‌های ورزشی یا سرویس‌های بهداشتی عمومی استفاده می‌کنید، توصیه می‌شود آن را با دفعات بیشتری تمیز کنید.

منبع: ایندیپندنت