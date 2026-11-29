باشگاه خبرنگاران جوان ؛ رضوان پاک منش - استاندار لرستان با تشریح رویکرد مدیریتی استان در حوزه توسعه عمرانی، بر ضرورت استفاده از مدیران توانمند، متخصص و کارآمد و همچنین اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی تأکید کرد.

وی با اشاره به تغییرات مدیریتی در مجموعه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اظهار داشت: واگذاری مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها بر مبنای شایسته‌سالاری، تخصص، توانمندی و کارآمدی انجام می‌شود و هدف از این رویکرد، ارتقای کیفیت مدیریت، افزایش بهره‌وری و تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای استان است.

استاندار لرستان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و مالی ناشی از مولدسازی دارایی‌های دولت در استان، از قرار گرفتن حدود ۱۵ همت طرح مولدسازی در مراحل مختلف شناسایی، ارزیابی، اخذ مجوز، مزایده و فروش خبر داد.

به گفته وی، پیشبرد این طرح‌ها می‌تواند زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت دارایی‌های موجود، تأمین منابع مالی و تقویت توان اجرایی استان برای پیشبرد برنامه‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار را فراهم کند.

تغییر ریل توسعه عمرانی؛ عبور از پروژه‌های متعدد و کم‌اولویت

یکی از محورهای مهم سخنان استاندار لرستان، تغییر رویکرد در مدیریت و پیگیری پروژه‌های عمرانی استان بود؛ رویکردی که بر اساس آن، به‌جای صرف انرژی و منابع برای پیگیری حدود ۵ هزار پروژه فاقد اولویت و غیرضروری، تمرکز بر پروژه‌های پیشران و دارای اثرگذاری مستقیم بر رشد اقتصادی و توسعه زیرساختی قرار گرفته است.

این راهبرد با هدف جلوگیری از پراکندگی منابع، افزایش سرعت اجرای طرح‌های مهم، تکمیل پروژه‌های اثرگذار و فراهم‌سازی بستر مناسب برای تحرک اقتصادی استان دنبال می‌شود.

بر این اساس، اولویت‌بندی پروژه‌ها و هدایت ظرفیت‌های مالی، مدیریتی و اجرایی به سمت طرح‌هایی که بیشترین اثر را در بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای دارند، از جمله محورهای اصلی برنامه مدیریت عمرانی استان به شمار می‌رود.

تأکید بر شایسته‌سالاری در انتصابات، فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی از طریق مولدسازی و تمرکز بر پروژه‌های پیشران، سه محور مهمی است که می‌تواند در دوره جدید مدیریت عمرانی استان، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و شتاب‌بخشی به روند توسعه لرستان داشته باشد

آیین تکریم و معارفه معاون و مدیران معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان روز یکشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.