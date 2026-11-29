باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین اسلامی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: در تاریخ ۸ آذر، ۳۵۷ هزار و ۶۳۸ کیلوگرم گوشت مرغ با احتساب قطعه‌بندی در استان توزیع شد.

او افزود: بر اساس گزارش انجمن کشتارگاه‌های استان مازندران و اداره کل دامپزشکی، در این تاریخ، ۱۷۲ هزار و ۷۷۹ کیلوگرم مرغ به میادین تهران و ۵۱ هزار و ۲۰ کیلوگرم به فروشگاه‌های تهران ارسال شد که جمع مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران را به ۲۲۳ هزار و ۷۹۹ کیلوگرم رساند.

اسلامی گفت: همچنین ۱۰۳ هزار و ۱۵۰ قطعه مرغ زنده به کشتارگاه تهران ارسال شد که با احتساب آن، جمع گوشت مرغ ارسالی به تهران به ۴۵۰ هزار و ۷۲۹ کیلوگرم رسید.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: علاوه بر این آمار، از طریق استان‌های گلستان و گیلان و فروشگاه زنجیره‌ای نیز مرغ آماده طبخ در استان مازندران توزیع می‌شود.

اسلامی گفت: در همین بازه زمانی، ۷۳ هزار و ۵۵۵ کیلوگرم گوشت مرغ آماده به طبخ به سایر استان‌ها ارسال شد و ۳۳ هزار و ۷۰۰ قطعه مرغ زنده نیز به استان سمنان ارسال گردید.

او افزود: این سازمان بر اساس اهمیت موضوع در بخش کشاورزی، توسعه و اقتصاد مقاومتی، با برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی با انجمن کشتارگاه‌ها و اداره کل دامپزشکی، تأمین و توزیع پایدار گوشت مرغ را در استان و ارسال به تهران و سایر استان‌ها در دستور کار قرار داده و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.