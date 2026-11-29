باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز مرادپور، مدیرکل هواشناسی لرستان، از تداوم فعالیت این سامانه بارشی تا صبح پنجشنبه همراه با مخاطرات خبر داده‌است.

به‌گفته او بارش‌ها در برخی نقاط لرستان به‌شکل رگباری رخ می‌دهد و در کنار رعدوبرق، صاعقه و تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید نیز پیش‌بینی شده‌است.

این وضعیت در ارتفاعات و مناطق سردسیر شکل متفاوتی خواهد داشت و بارش برف و کولاک می‌تواند شرایط جوی و تردد در این مناطق را تحت‌تأثیر قرار دهد.

سیلابی‌شدن مسیل‌ها، بالا آمدن آب چشمه‌ها و رودخانه‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها و اختلال در رفت‌وآمد شهری و بین‌شهری از دیگر مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

در محورهای کوهستانی نیز بارش برف، کولاک و وزش باد شدید می‌تواند شرایط تردد را دشوارتر کند و سفرهای برون‌شهری را با محدودیت‌هایی همراه سازد.

بخش کشاورزی نیز از پیامدهای احتمالی این شرایط جوی در امان نیست. تگرگ و وزش باد در کنار بارش‌های رگباری می‌توانند به محصولات کشاورزی خسارت وارد کنند.

فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی در این مدت با مخاطرات بیشتری همراه است و مدیرکل هواشناسی لرستان درباره سفرهای برون‌شهری بر رعایت احتیاط و همراه‌داشتن تجهیزات زمستانی تأکید کرده‌است.

این سامانه در حالی بخش‌های مختلف لرستان را تحت‌تأثیر قرار داده که پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور نیز از گسترش بارندگی به مناطق وسیعی از ایران حکایت دارد.

فعالیت سامانه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نهم و دهم آذر، استان‌های غربی و جنوب‌غربی کشور و بخش‌هایی از مرکز ایران را نیز دربرمی‌گیرد و بارش باران، رعدوبرق و در مناطق سردسیر و ارتفاعات بارش برف برای این مناطق پیش‌بینی شده‌است.

منبع: هواشناسی لرستان