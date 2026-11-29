باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ۲ فلسطینی، از جمله یک نوجوان، در حملات روز یکشنبه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی شدند.

مجـد شادی مسعود، نوجوان ۱۶ ساله، بر اثر اصابت بمب پرتاب‌شده از پهپاد اسرائیلی در منطقه بیر النعجه در شمال غزه به شهادت رسید. همچنین چند فلسطینی در حمله پهپاد چهارملخه اسرائیلی به تجمع غیرنظامیان در همین منطقه زخمی شدند.

در دیرالبلح، یک نوجوان ۱۷ ساله بر اثر تیراندازی نیرو‌های اسرائیلی به سرش به‌شدت زخمی شد. شاهدان نیز از تیراندازی شدید خودرو‌های نظامی اسرائیل در جنوب شرقی این شهر خبر دادند. حملات توپخانه‌ای و تیراندازی در مناطق شرقی دیرالبلح نیز گزارش شده است.

در جنوب غزه، نافذ ناجی مسران، فلسطینی ۲۴ ساله، در حمله پهپادی اسرائیل به ساختمان دانشگاه الاقصی در غرب خان‌یونس به شهادت رسید و شماری دیگر زخمی شدند. این ساختمان محل اسکان آوارگان بود.

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، از زمان اجرای توافق آتش‌بس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، حملات اسرائیل به شهادت ۱۷۲۰ فلسطینی و زخمی شدن ۶۲۰۱ نفر دیگر منجر شده است.

منبع: آناتولی