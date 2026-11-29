باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - بهادر اسدی روز یکشنبه در نشست خبری با تشریح آمار مقایسه‌ای وضعیت جرایم و دعاوی حقوقی در هشت ماهه امسال اظهار کرد: در این مدت ۱۱ هزار و ۴۱۳ فقره پرونده سرقت در مراجع قضایی استان تشکیل شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۲ هزار و ۵۴۸ فقره)، کاهش ۹ درصدی را نشان می‌دهد.

وی تکمیل و به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی سارقان، افزایش نظارت‌های میدانی بر ضایعاتی‌ها و مراکز خریدوفروش اموال دست‌دوم و ارتقای هماهنگی دستگاه‌های متولی را از عوامل مهم این کاهش برشمرد.

معاون دادگستری کردستان اضافه کرد: در مجموع ۱۰ عنوان اتهامی نخست استان نیز شاهد کاهش سه دهم درصدی پرونده‌ها بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که کلاهبرداری ۶ درصد، رانندگی بدون پروانه ۱۳ درصد و ضرب و جرح عمدی یک درصد کاهش داشته است، هرچند در جرایمی نظیر توهین، تهدید و افترا روند افزایشی ثبت شده است.

اسدی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تصریح کرد: مشاوران املاک موظف به اتصال به سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» هستند و در بازرسی‌های اخیر از بنگاه‌های معاملات ملکی، ۱۹ واحد متخلف به دلیل عدم رعایت ضوابط پلمب شد.

وی ادامه داد: بر اساس صراحت این قانون، دادگاه‌ها هیچ‌گونه ادعایی را در خصوص معاملات قولنامه‌ای و اسناد عادیِ پلاک‌های دارای سند سبز‌رنگ (صادره از سال ۱۴۰۳ به بعد) نمی‌پذیرند؛ بنابراین مردم باید آگاه باشند که معامله با این اسناد حتماً باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد تا متضرر نشوند.

معاون قضایی دادگستری کردستان به اقدامات حمایتی این معاونت نیز اشاره کرد و گفت: در هشت ماهه امسال ۹۶۰ خدمت مشاوره‌ای و معاضدتی به مراجعان در ۱۴ دفتر حمایت از حقوق زنان و خانواده ارائه شده و دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان نیز در تمام حوزه‌های قضایی استان مستقر و فعال شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۰ مرکز مهر خانواده ویژه ملاقات فرزندان طلاق با والدین در کردستان افزود: طی این مدت ۹۰۰ فقره ملاقات در این مراکز ثبت شده که ۱۲ مورد آن با پیگیری‌های انجام‌شده به صلح، سازش و بازگشت زوجین به زندگی مشترک ختم شده است.

اسدی به طرح‌های مشارکتی دادگستری با آموزش و پرورش نیز پرداخت و خاطرنشان کرد: خط تلفنی ۱۵۷۰ سامانه نماد آماده دریافت گزارش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان و ارائه حمایت‌های قضایی و روان‌شناختی است؛ همچنین در قالب طرح «قاضی در مدرسه»، ۳۳ کارگاه آموزشی برای نزدیک به ۲ هزار دانش‌آموز برگزار شده است.

معاون اجتماعی دادگستری کردستان همچنین از ثبت ۷۱۹ گزارش مردمی در سامانه دیده‌بان پیشگیری (سجام)، اجرای طرح «هر مسجدی یک حقوقدان» در ۱۲ مسجد، تشکیل کارتابل اعلام جرم برای سازمان‌های مردم‌نهاد و پیگیری تجهیز گمرک باشماق مریوان به سامانه‌های ایکس‌ری و کنترلی خبر داد و بر ضرورت گسترش صدور آرای جایگزین حبس از سوی قضات تأکید کرد.