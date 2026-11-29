باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - مهدی میراحمدی مدیر جهاد کشاورزی هفتکل می‌گوید: امسال با توجه به کمبود منابع آبی، سعی شد از تکنولوژی روز استفاده کنیم و با استفاده از آمی سیستم های آبیاری،مصرف آب را به حداقل رساندیم و با وجود مصرف کم آب اما بهره وری بهتر و بیشتری داشته باشیم.

او افزود: با کاشت محصولات باغی بخصوص گوجه فرنگی باعث ایجاد اشتغال ۶۰ نفر مستقیم و ۴۰ نفر غیر مستقیم برای مردم هفتکل ایجاد گردید.

میراحمدی اضافه کرد: پیش بینی می شود ۳۵۰ تن گوجه فرنگی پاییزه از سطح باغات هفتکل برداشت و روانه بازار شود تا علاوه بر مصرف در بازار هفتکل مازاد گوجه نیز به شهرستان های همجوار ارسال گردد.