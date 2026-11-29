باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل دانشور با اشاره به آخرین تغییرات در آیین‌نامه همیار دانشجو اظهار کرد: آخرین به‌روزرسانی این آیین‌نامه در سال ۱۴۰۱ انجام شد. پیش از آن از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، حق همیاری دانشجویان دکتری به ازای هر ساعت کار حداکثر پنج هزار و پانصد تومان تعیین شده بود که در بازنگری سال ۱۴۰۱ این مبلغ به ۲۵ هزار تومان افزایش یافت.

وی افزود: در دولت جدید نیز با توجه‌ به اینکه مبلغ تعیین‌شده برای هر ساعت فعالیت دانشجویان به‌ویژه مقطع دکتری، کافی نبود موضوع افزایش حق همیاری دانشجویان در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا پیشنهادهای سازمان امور دانشجویان با موافقت وزیر علوم به دانشگاه‌ها ارسال شد تا در هیئت‌امنای هر دانشگاه به تصویب برسد. اکنون دانشگاه‌ها بر اساس این چهارچوب، مبالغ حق همیاری همیاران دانشجوی خود را تعیین می‌کنند.

مدیرکل امور دانشجویان سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه برای پرداخت حق همیاری حداقل و حداکثر مشخصی در نظر گرفته شده است توضیح داد: باتوجه‌به تفاوت منابع مالی دانشگاه‌ها و نوع فعالیت‌هایی که به دانشجویان واگذار می‌شود پیشنهاد کردیم به‌جای تعیین یک رقم ثابت، بازه‌ای از حداقل تا حداکثر پرداختی مشخص شود تا دانشگاه‌ها متناسب با شرایط خود درباره میزان حق همیاری تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: بر این‌ اساس حداقل و حداکثر حق همیاری ساعتی برای دانشجویان دوره کاردانی ۲۵ تا ۵۰ هزار تومان، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان، کارشناسی‌ارشد ۳۵ تا ۷۰ هزار تومان، دکتری حرفه‌ای ۴۰ تا ۸۰ هزار تومان و دکتری تخصصی ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده است. دانشگاه‌ها می‌توانند باتوجه‌به منابع مالی و نوع فعالیت محول‌شده به دانشجویان مبلغ پرداختی را در این بازه تعیین کنند.

دانشور با اشاره به افزایش دو برابری حداقل حق همیاری دانشجویان دکتری تخصصی نسبت به سال ۱۴۰۱ گفت: در آیین‌نامه قبلی، حق همیاری ساعتی این دانشجویان ۲۵ هزار تومان بود که اکنون به حداقل ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. البته برخی دانشگاه‌ها متناسب با نوع فعالیت و منابع خود مبالغی بالاتر از سقف پیشنهادی نیز در نظر گرفته‌اند و امکان پرداخت مبالغ بیشتر از سقف تعیین‌شده وجود دارد؛ اما دانشگاه‌ها نباید از حداقل مبالغ پیشنهادی کمتر پرداخت کنند.

وی درباره میزان دریافتی ماهانه همیاران دانشجو اظهار کرد: سقف فعالیت دانشجویان در این طرح ۱۰۰ ساعت در ماه است؛ بنابراین دانشجویان دکتری تخصصی با احتساب حداقل و حداکثر حق همیاری ساعتی می‌توانند ماهانه بین پنج تا ۱۰ میلیون تومان دریافت کنند. همچنین براساس شیوه‌نامه همیار دانشجو، برای دانشجویان متأهل ضریب یک‌ونیم‌برابری و برای دانشجویان مستعد افزایش بیست‌درصدی در نظر گرفته شده است که در این صورت میزان دریافتی ماهانه آن‌ها در این مقطع به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۵ میلیون تومان می‌رسد.

دانشور درباره افزایش ۱۰۰ درصدی حق همیاری همیاران دانشجو نیز توضیح داد: این افزایش دقیقاً براساس همان ضرایب و مبالغی است که در آیین‌نامه سال ۱۴۰۱ برای مقاطع مختلف تحصیلی، از کاردانی و کارشناسی تا کارشناسی‌ارشد و دکتری تعیین شده بود؛ به عبارتی مبالغ حق همیاری همیاران دانشجو در مصوبه جدید نسبت به ارقام سال ۱۴۰۱ حداقل دوبرابر شده است.

بازنگری در آیین‌نامه همیار دانشجو با هدف جبران کمبود نیروی انسانی دانشگاه‌ها

مدیرکل امور دانشجویان سازمان امور دانشجویان در ادامه با اشاره به برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای بازنگری اساسی در آیین‌نامه همیار دانشجو بیان کرد: در ابتدا پیشنهادهای مربوط به افزایش حق همیاری آماده شده بود و قرار بود آیین‌نامه همیار دانشجو با امضای وزیر علوم ابلاغ شود؛ اما وزیر علوم تأکید نمودند که اصلاح آیین‌نامه همیار دانشجو باید فراتر از صرفاً افزایش حق همیاری باشد و باید به‌گونه‌ای آیین‌نامه همیار دانشجو اصلاح شود تا انجام بخش قابل‌توجهی فعالیت‌های اجرایی دانشگاه‌ها با استفاده از ظرفیت دانشجویان باشد.

وی افزود: باتوجه‌به محدودیت‌های سازمان اداری و استخدامی برای جذب نیروی انسانی جدید در دانشگاه‌ها و کمبود شدید نیرو در بخش‌های اجرایی دانشگاه‌ها، علاوه بر افزایش فشار کاری و فرسودگی نیروها روند انجام امور را نیز با کندی مواجه کرده است. از همین رو پیشنهاد شد با انجام مطالعات تطبیقی، تجربه سایر کشورها در استفاده از ظرفیت نیروی کار دانشجویی بررسی شود و در اصلاح آیین‌نامه همیار دانشجو مدنظر قرار گیرد.

دانشور با اشاره به انجام مطالعات اولیه در این زمینه گفت: در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نیز مطالعه‌ای تطبیقی درباره استفاده از ظرفیت دانشجویان انجام داده است و سازمان امور دانشجویان نیز با همکاری مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تدوین طرحی جامع را در دستور کار قرار داد و پس از برگزاری جلسات کارشناسی، پروپوزال اجرای این طرح به تصویب رسید و فرایند اجرایی آن آغاز شد.

وی عنوان این طرح را طراحی و اعتبارسنجی الگوی ملی استفاده از توانمندی دانشجویان در مسئولیت‌های دانشگاهی با تأکید بر چابک‌سازی، بهینه‌سازی منابع و توانمندسازی اعلام کرد و افزود: در این طرح تلاش خواهد شد با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی انجام‌شده، الگویی ملی برای بهره‌گیری از توانمندی دانشجویان در مسئولیت‌های دانشگاهی طراحی شود. هدف این است که در دانشگاه‌ها، مسئولیت‌ها و فعالیت‌هایی را که قابلیت واگذاری به دانشجویان است، شناسایی و از فعالیت‌هایی که به دلیل حساسیت امکان واگذاری آن‌ها وجود ندارد، تفکیک شود.

تدوین نظام احراز صلاحیت و آموزش مهارتی برای همیاران دانشجو

دانشور با تأکید بر اینکه در الگوی جدید صرفاً ثبت‌نام دانشجو برای انجام فعالیت‌های دانشگاهی کافی نخواهد بود گفت: در نظر داریم برای هر مسئولیت و حرفه، نظام مشخصی برای احراز صلاحیت دانشجویان طراحی کنیم تا مشخص باشد دانشجو برای پذیرش هر جایگاه به چه مهارت‌ها و توانمندی‌هایی نیاز دارد. همچنین بسته‌های آموزشی و مهارتی تعریف خواهد شد تا دانشجویان پس از گذراندن آموزش‌های مورد نیاز بتوانند متناسب با توانایی خود مسئولیت‌های مشخص‌شده را برعهده بگیرند.

وی ادامه داد: بازنگری آیین‌نامه همیار دانشجو نیز بر مبنای همین الگوی ملی انجام خواهد شد تا ضمن توانمندسازی دانشجویان، بخشی از کمبود نیروی انسانی در بدنه اجرایی دانشگاه‌ها جبران شود. برای طرح جامع، بازه زمانی یک‌ساله در نظر گرفته شده است، اما تلاش داریم فرایند تدوین و اجرای آیین‌نامه را با سرعت بیشتری پیش ببریم و پیش‌بینی می‌شود این آیین‌نامه حداکثر تا تابستان سال آینده به دانشگاه‌ها ابلاغ شود.

سامانه‌ای‌شدن فرایند جذب همیاران دانشجو

مدیرکل امور دانشجویان سازمان امور دانشجویان همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی فرایند جذب دانشجویان در این طرح اظهار کرد: پیش‌ازاین دانشجویان برای درخواست کار دانشجویی به‌صورت حضوری به دانشگاه‌ها مراجعه می‌کردند؛ اما اکنون این فرایند سامانه‌ای شده است. دانشجو می‌تواند درخواست خود را در سامانه ثبت و رزومه و سوابقش را بارگذاری کند.

وی افزود: ازسوی‌دیگر معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها نیز به این سامانه دسترسی دارند و واحدهای مختلف دانشگاهی متناسب با نیاز خود درخواست نیروی دانشجویی را ثبت می‌کنند. سپس معاونت دانشجویی با بررسی رزومه و توانمندی دانشجویان متقاضی، افراد واجد شرایط را به بخش‌های اعلام‌کننده نیاز معرفی می‌کند. در صورت لزوم نیز مصاحبه‌ای با دانشجو انجام می‌شود تا تناسب توانایی‌های او با مسئولیت موردنظر بررسی شود.

دانشور با تأکید بر اهمیت حفظ کرامت دانشجویان در این فرایند گفت: «سامانه‌ای شدن درخواست‌ها باعث می‌شود دانشجو بدون نیاز به مراجعه حضوری و پیگیری مستقیم از افراد مختلف، درخواست خود را ثبت کند و بر اساس رزومه و توانمندی‌هایش مورد ارزیابی قرار بگیرد.

برگزاری جشنواره برای شناسایی و تقدیر از همیاران دانشجوی برتر

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری جشنواره سفیران خدمت اشاره کرد و گفت: سال گذشته با هدف ایجاد رقابت میان دانشجویان فعال در طرح همیار دانشجو، جشنواره سفیران خدمت را برگزار کردیم. در این جشنواره شاخص‌هایی از جمله میزان مشارکت و اثربخشی دانشجویان در فعالیت‌های دانشگاهی دوره‌های مهارتی گذرانده‌شده و میزان رضایت از عملکرد آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

دانشور ادامه داد: در مرحله نخست بیش از ۱۰۰۰ دانشجو در این جشنواره شرکت کردند و پس از طی مراحل ارزیابی در سطوح دانشگاهی، استانی و ملی نزدیک به ۶۰ نفر به‌عنوان برگزیدگان نهایی انتخاب شدند که با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی از آن‌ها تجلیل شد.

وی افزود: در بازنگری آیین‌نامه جدید نیز تلاش می‌کنیم این رویکرد رقابتی را تقویت کنیم تا دانشجویان با افزایش مهارت‌ها و ارتقای توانمندی‌های خود بتوانند مسئولیت‌های بالاتری را برعهده بگیرند. به‌این‌ترتیب، مسیر ارتقای جایگاه همیاران دانشجو نیز متناسب با سطح مهارت و صلاحیت آن‌ها تعریف خواهد شد و دانشجویان توانمندتر امکان پذیرش مسئولیت‌های تخصصی‌تر و حساس‌تر را خواهند داشت.

منبع: سازمان امور دانشجویان