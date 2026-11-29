باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -کبیری، معاون فنی اداره کل انتقال خون قم با اشاره به آخرین آمار اهدای خون در استان گفت: استان قم در شاخص تعداد مراجعان برای اهدای خون در آبان ماه ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ روند کاهشی را تجربه کرده است؛ تعداد مراجعان در آبان‌ماه امسال، تعداد مراجعان از ۳۵۹۲ نفر به ۳۳۸۷ نفر رسیده است.

وی افزود: تعداد افراد موفق به اهدای خون در آبان‌ماه از ۳۰۹۶ نفر به ۳۰۳۴ نفر کاهش یافته که حدود ۱۱ درصد کمتر از تعهد استان است. اما شاخص اهداکنندگان مستمر خون در آبان‌ماه امسال ۷۰ درصد کل اهداکنندگان را تشکیل می‌دهد.

کبیری همچنین با اشاره به اهدای خون بانوان گفت: تعداد بانوان اهداکننده در آبان‌ماه از ۱۱۱ نفر به ۱۲۷ نفر رسیده که حدود چهار درصد کل اهداکنندگان را شامل می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به ارسال خون به شبکه ملی خون‌رسانی تصریح کرد: اگرچه در آبان‌ماه امسال حدود ۱۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل داشته‌ایم، اما در مجموع هشت‌ماهه امسال، دو درصد بیشتر از تعهد استان عمل کرده‌ایم.

کبیری در ادامه با اشاره به تولید پلاکت فرزیس گفت: پلاکت فرزیس یک روش اهدای تخصصی است که در آن فقط پلاکت‌های خون اهداکننده گرفته می‌شود و بقیه اجزای خون به بدن او بازگردانده می‌شود. این روش برای نجات جان بیماران سرطانی، پیوند مغز استخوان و مصدومان حوادث حیاتی است و در یک نوبت، ۶ تا ۸ برابر روش معمولی پلاکت دریافت می‌شود.

وی افزود: مجموع پلاکت فرزیس تولیدی استان در هشت ماه نخست امسال، ۱۸ درصد بیشتر از تعهد قم بوده است.