باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا سلیمی، معاون آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری و دبیر همایش بین‌المللی حکمرانی فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی در مکتب امام مجاهد شهید، با اشاره به روند برگزاری همایش اظهار کرد: این همایش به همت شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری دفتر مربوط به برگزاری همایش در حال برنامه‌ریزی و اجراست و از زمان انتشار فراخوان، با استقبال قابل توجه جامعه حوزوی و دانشگاهی مواجه شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۴۰ مقاله کامل به دبیرخانه همایش ارسال شده است. با توجه به استقبال صورت‌گرفته و درخواست‌هایی که از سوی اعضای هیئت علمی برای تمدید مهلت ارسال مقالات مطرح شده، فرصت ارسال آثار تا دهم آذرماه تمدید شده است و پیش‌بینی می‌کنیم در این فرصت باقی‌مانده نیز شاهد افزایش قابل توجه تعداد مقالات دریافتی باشیم.

بر اساس اعلام دبیرخانه، زمان برگزاری «همایش بین‌المللی حکمرانی فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی در مکتب مجاهد شهید امام خامنه‌ای» ۲۲ آذرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه جزئیات فراخوان و ارسال آثار می‌توانند به تارنمای همایش به نشانی emamshahid.sccr.ir مراجعه کنند.

برگزاری هفت پنل تخصصی برای ارائه مقالات برگزیده

معاون آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برنامه‌های علمی همایش بیان کرد: در کنار دریافت مقالات تخصصی، هفت پنل تخصصی برای روز برگزاری همایش در نظر گرفته شده است تا نویسندگان مقالات برتر بتوانند آثار و دیدگاه‌های علمی خود را در این پنل‌ها ارائه کنند و مباحث مطرح‌شده در نهایت مورد جمع‌بندی قرار گیرد.

سلیمی با بیان اینکه فرایند داوری مقالات آغاز شده است، ادامه داد: مقالات دریافتی در اختیار دبیران کمیته‌های تخصصی قرار گرفته و داوری آثار در حال انجام است. بر این اساس، مقالات برتر برای ارائه و سخنرانی در پنل‌های تخصصی انتخاب می‌شوند.

وی اضافه کرد: در روز همایش، با نظارت هیئت‌رئیسه هر پنل، مقالات منتخب مورد بررسی و ارائه قرار می‌گیرند و در نهایت از آثار برگزیده هر پنل انتخاب و تقدیر خواهد شد.

برگزاری ۵۵ نشست تخصصی در سراسر کشور

سلیمی با تشریح برنامه‌های علمی و ترویجی پیش‌بینی‌شده در حاشیه این همایش گفت: در کنار فراخوان مقالات، نشست‌های تخصصی نیز در سراسر کشور برگزار شده است و از آغاز این برنامه تاکنون ۵۵ نشست تخصصی به همت هیئت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در نقاط مختلف کشور برگزار شده است.

وی افزود: همچنین برای هفته جاری حدود ۲۵ نشست و برنامه تخصصی دیگر پیش‌بینی شده است که با احتساب این برنامه‌ها، روند برگزاری نشست‌ها، کرسی‌های ترویجی و برنامه‌های علمی استانی تا روز همایش ادامه خواهد داشت.

ضرورت تبدیل اندیشه‌های نظری به الگوی عملی حکمرانی فرهنگ

معاون آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اهمیت تبیین ابعاد نظری و عملی حکمرانی فرهنگی در مکتب امام مجاهد شهید تصریح کرد: امیدواریم با حضور اصحاب علم و دانش، فرهیختگان، صاحب‌نظران، استادان، نویسندگان مقالات و مسئولان کشوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی، شاهد برگزاری رویدادی علمی و باشکوه باشیم و بتوانیم ابعاد مختلف اندیشه و سیره حکمرانی فرهنگی امام مجاهد شهید را تبیین و مستندسازی کنیم.

سلیمی با اشاره به پیچیدگی‌های حکمرانی فرهنگی در ایران گفت: حکمرانی فرهنگ در ایران، به دلیل تنوع اقوام، قومیت‌ها و خرده‌فرهنگ‌های موجود در نقاط مختلف کشور، از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. این تنوع فرهنگی ضرورت توجه عمیق‌تر به الگو‌های حکمرانی را دوچندان می‌کند؛ به‌ویژه آنکه جمهوری اسلامی ایران داعیه تمدن‌سازی دارد و فرهنگ، یکی از زیرساخت‌های اصلی و مزیت‌های رقابتی کشور در مواجهه با فرهنگ‌های دیگر به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: یکی از اهداف این همایش آن است که الگویی از حکمرانی فرهنگی مبتنی بر اندیشه یک عالم مجاهد و حکیم بصیر ارائه شود که صرفاً به نظریه‌پردازی اکتفا نکرد، بلکه در امتداد اندیشه‌های خود، مسئولیت حکمرانی را نیز بر عهده گرفت و برای تحقق و اجرایی‌سازی آن نظریه‌ها تلاش کرد. در واقع، باید بتوانیم این امتداد میان نظر و عمل را شناسایی، تبیین و مستند کنیم تا به الگویی قابل استفاده برای سیاست‌گذاران، مدیران، پژوهشگران و دانش‌پژوهان کشور تبدیل شود.

تأکید بر ارائه الگویی مستقل از حکمرانی فرهنگی به جهان

دبیر علمی این همایش با اشاره به ظرفیت‌های بین‌المللی اندیشه حکمرانی فرهنگی در مکتب امام مجاهد شهید بیان کرد: امیدواریم نتایج این همایش علاوه بر استفاده در داخل کشور، برای سایر ملت‌ها، به‌ویژه ملت‌های مستقل و آزادی‌خواه جهان که از نظام سلطه و مناسبات ظالمانه خسته شده‌اند، نیز قابل بهره‌برداری باشد.

سلیمی تأکید کرد: هدف از ارائه این الگو، تحمیل یک نسخه واحد به فرهنگ‌های دیگر نیست؛ چراکه هر ملت و فرهنگی باید بتواند بر اساس هویت و ویژگی‌های خود مسیر پیشرفت و تعالی را انتخاب کند. پرسش اساسی این است که چرا باید یک قدرت یا فرهنگ خاص برای همه ملت‌ها تعیین تکلیف کند و به آنان بگوید چگونه بپوشند، بخورند، بنویسند و سخن بگویند؟

وی افزود: اساس این نگاه بر کرامت انسانی، آزادی و استقلال ملت‌ها استوار است. انسان‌ها آزاد و دارای کرامت آفریده شده‌اند و ملت‌ها باید بتوانند با کنار رفتن مناسبات سلطه و ظلم، مسیر مستقل خود را پیدا کنند. بنابراین، آنچه در این الگو دنبال می‌شود، فراهم کردن زمینه معرفی یک الگوی مستقل و مبتنی بر فطرت انسانی است، نه تحمیل آن به دیگر جوامع.

هویت اسلامی ایرانی؛ زمینه‌ساز نقش‌آفرینی تمدنی ایران

معاون آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مبانی فکری این رویکرد اظهار کرد: فرهنگ مورد نظر در این الگو، فرهنگی فطرت‌پایه است؛ موضوعی که در اندیشه شهید مطهری نیز مورد توجه قرار گرفته و در منظومه فکری امام مجاهد شهید، در قالب هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی تبیین شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم این هویت بتواند به‌عنوان یک مزیت رقابتی تمدنی، زمینه‌ساز معرفی تمدن نوین اسلامی در نقاط مختلف جهان باشد و ظرفیت‌های تمدنی و فرهنگی ایران را در عرصه بین‌المللی به نمایش بگذارد.

سلیمی با اشاره به تقابل تاریخی برخی جریان‌ها با تمدن ایران گفت: تقابل برخی قدرت‌ها با ایران صرفاً به نظام سیاسی جمهوری اسلامی محدود نمی‌شود، بلکه ریشه‌هایی عمیق‌تر در مواجهه با هویت، استقلال و موجودیت تاریخی ایران دارد. در این چارچوب، امام مجاهد شهید را می‌توان معمار و راهبر مسیر ایران مستقل و قدرتمند در امتداد مکتب اسلام ناب و اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) و مکتب اهل‌بیت (ع) دانست.

وی در پایان با اشاره به تداوم برنامه‌های علمی همایش خاطرنشان کرد: نشست‌های تخصصی و کرسی‌های ترویجی در استان‌های مختلف کشور تا روز برگزاری همایش ادامه خواهد داشت تا زمینه گفت‌وگوی علمی، بررسی ابعاد مختلف حکمرانی فرهنگ و بهره‌گیری از دیدگاه‌های استادان و صاحب‌نظران فراهم شود.

منبع: مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی