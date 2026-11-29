باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- مطالعه‌ای به سرپرستی ‌فولر توری (روان‌پزشک) و رابرت یولکن (ویروس‌شناس) نشان می‌دهد که زندگی در خانه‌ای که در آن گربه نگهداری می‌شود، ممکن است زمینه‌ساز ابتلا به اسکیزوفرنی باشد.

این دو پژوهشگر در دهه ۱۹۹۰ مطالعاتی انجام دادند و دریافتند افرادی که در دوران کودکی با گربه زندگی کرده‌اند، در مراحل بعدی زندگی بیشتر در معرض خطر ابتلا به اسکیزوفرنی قرار دارند. توری این فرضیه را مطرح کرد که این اختلال ممکن است توسط یک عامل بیماری‌زا به‌ویژه انگل «توکسوپلاسما گوندی» (Toxoplasma gondii) که معمولاً از گربه به انسان منتقل می‌شود ایجاد گردد.

این انگل وارد بدن گربه می‌شود اغلب از طریق خوردن جوندگان آلوده یا تماس با خاک آلوده‌ای که به کف کفش‌ها چسبیده است و سپس می‌تواند از طریق فضولات، غذا یا آبِ آلوده به انسان منتقل شود. این انگل پس از ورود به بدن انسان، قادر است به سلول‌های مغزی حمله کرده و آنها را آلوده سازد.

در این مطالعه آمده است که اگرچه اکثر صاحبان گربه به بیماری «توکسوپلاسموز» مبتلا نمی‌شوند، اما کسانی که به این عفونت دچار می‌شوند، ممکن است گاهی افکار غیرعادی و توهماتی را تجربه کنند که به علائم اسکیزوفرنی شباهت دارد.

با اینکه بیش از ۱۰۰ مطالعه به وجود ارتباط میان عفونت ناشی از «توکسوپلاسما گوندی» و اسکیزوفرنی اشاره کرده‌اند، دیدگاه علمی دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.

پژوهشگران «یونیورسیتی کالج لندن» (University College London) با بررسی داده‌های مربوط به ۳۵۴۲ نفر، هیچ شواهدی نیافتند که نشان دهد بزرگ شدن در کنار گربه‌ها، علت مستقیم ابتلا به این انگل است.

منبع: روسیا الیوم