باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مراکز رأی‌گیری در اسپانیا روز یکشنبه برای انتخابات پارلمانی این کشور باز شدند. احزاب شرکت‌کننده برای کسب تمامی ۳۵۰ کرسی مجلس نمایندگان و ۲۰۹ کرسی از مجموع ۲۶۷ کرسی سنا رقابت می‌کنند.

در مجموع، ۳۸ میلیون و ۷۲۸ هزار و ۳۵۶ فرد واجد شرایط رأی دادن در این انتخابات هستند.

این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که اسپانیا با اعتراضات سراسری در حوزه مسکن و تداوم ورود مهاجران به شهر سئوتا و جزایر قناری روبه‌رو است.

همچنین بحران‌های زیست‌محیطی و اختلال در خدمات عمومی طی سال‌های اخیر، از جمله سیل‌های سال ۲۰۲۴ و دو حادثه ریلی در سال ۲۰۲۶، از دیگر چالش‌های این کشور بوده است.

منبع: بریکینگ نیوز