باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -شهاب مالمیر،سرپرست جدید هیئت تنیس روی میز قم درباره نتایج مسابقات قهرمانی لیگ آزاد تنیس روی میز کشور گفت: تیم باشگاه توسعه برتر یک، عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ آزاد تنیس روی میز کشور را که به میزبانی آکادمی نراقی در قم برگزار شد، به دست آورد.

وی افزود:این مسابقات با حضور ۲۴ تیم از سراسر کشور برگزار شد و بازیکنانی از رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، از جمله بازیکنان لیگ برتری و اعضای تیم ملی، در آن به رقابت پرداختند.

مالمیر گفت:در پایان این رقابت‌ها، تیم باشگاه توسعه برتر یک با عنوان یادمان بنیامین دهقان قهرمان شد و تیم توسعه برتر دو در جایگاه دوم ایستاد. آکادمی پینگ پرایم یک و تیم توسعه برتر سه نیز به‌طور مشترک مقام سوم را کسب کردند. مسئولیت برگزاری این دوره از مسابقات بر عهده حسن بهدریان بود.