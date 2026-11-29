باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسحاق بریک، ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی، هشدار داد بنیامین نتانیاهو ممکن است با استفاده از پیشنهاد چرخشی شدن ریاست کابینه با گادی آیزنکوت، رئیس حزب یشار، و طرح موضوع «رفع تهدید ایران»، برای سه ماه دیگر در قدرت باقی بماند.

بریک در مقاله‌ای در روزنامه معاریو، این پیشنهاد را تله‌ای سیاسی توصیف کرد و گفت نتانیاهو ممکن است با آغاز جنگی جدید علیه ایران، ادعا کند که در شرایط جنگی امکان تغییر نخست‌وزیر وجود ندارد و از این طریق مانع تشکیل کابینه به رهبری مخالفان خود شود.

این ژنرال بازنشسته هشدار داد که هرگونه حمله به ایران می‌تواند به جنگی منطقه‌ای تبدیل شود و حملات موشکی و پهپادی از چند جبهه را علیه اسرائیل در پی داشته باشد؛ آن هم در شرایطی که ارتش این رژیم با کمبود نیرو و فرسودگی یگان‌های زمینی روبه‌روست.

بریک همچنین تأکید کرد که حمله احتمالی ایران به زیرساخت‌های انرژی منطقه می‌تواند بحران اقتصادی جهانی ایجاد کند و به افزایش انزوای بین‌المللی اسرائیل، تحریم‌های اقتصادی، توقف ارسال سلاح و قطع روابط با این رژیم منجر شود.

وی با اشاره به محدودیت توان حملات هوایی برای سرنگونی نظام ایران یا نابودی برنامه هسته‌ای این کشور، گفت عملیات زمینی نیز هزینه انسانی سنگینی خواهد داشت و آمریکا تمایلی به پذیرش چنین هزینه‌ای ندارد.

بریک در پایان هشدار داد تشدید محاصره ایران بدون ارائه راهکاری برای خروج از بحران، ممکن است تهران را به ازسرگیری درگیری‌ها سوق دهد.

منبع: الجزیره