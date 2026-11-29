باشگاه خبرنگاران جوان - غلامحسین مظفری روز یکشنبه در نشستی با بانوان فعال استان گفت: این رفتارها شایسته این مردم و پذیرفتنی نیست.

وی اضافه کرد: خراسان رضوی ویژگی‌های خاصی دارد، مشهد پایتخت معنوی کشور است و توقع و انتظار از این استان برای ایجاد فضای گفت‌وگو و تعامل بیشتر از سایر نقاط کشور است.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: امروز جامعه بیش از هر زمان به اتحاد نیاز دارد. در شرایط سختی قرار داریم که عبور از آن جز با همدلی و مودت ممکن نیست و باید همه در کنار هم برای عزت و اقتدار این کشور گام برداریم.

مظفری با اشاره به نقش بانوان در توسعه جامعه گفت: تفکیک جنسیت در پست‌های مدیریتی معنا و مفهوم ندارد و شایستگی ها باید ملاک باشد.

وی اضافه کرد: توسعه و آبادنی بدون در نظر گرفتن نقش بانوان ممکن نیست و باید از ظرفیت بانوان در حوزه‌های مختلف استفاده کرد.

مظفری خاطرنشان کرد: در استان برای به‌کارگیری ظرفیت زنان و انتصاب آنها در پست‌ها و مسئولیت‌ها تلاش شده اما کافی نیست ضمن آنکه هیچ محدودیتی در انتصاب بانوان نباید وجود داشته باشد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: بانوان نقش موثری در عرصه‌های مختلف ایفا می‌کنند و در ایام جنگ نیز این موضوع اثبات شده است.

مظفری تاکید کرد: امروز موضوع هویت ملی، انقلابی و مذهبی از هم تفکیک‌پذیر نیست و ظرفیت‌های مختلف باید مورد توجه قرار گیرد.

تخصیص امتیاز ویژه به کسب و کارهای زنانه

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بانوان نیز در این نشست اظهار کرد: از کسب و کارهای زنان و خانواده حمایت می‌شود و به شرکت‌های فناور بانوان ۱۰ درصد امتیاز مثبت برای حضور در پارک‌های فناوری درنظر گرفته شده است.

سودابه رادفر افزود: به مدیران حامی زنان و خانواده نیاز داریم ولی بانوان مدیر پس از انتصاب کمتر از حوزه زنان و خانواده حمایت می‌کنند.

سوم و چهارم آذرماه مسعود پزشکیان رئیس جمهور به شهر مشهد سفر کرد که در جریان این سفر تجمعاتی توسط تعداد معدودی از افراد در مقابل استانداری و مجتمع‌های دولتی رخ داد.