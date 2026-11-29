باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اشاره به شرایط جنگ اقتصادی کشور نوشت:

«امروز در جلسه با رؤسای اتحادیه‌ها و اصناف گفتم ما در جنگ اقتصادی هستیم اما با سران قوا مصمم و یکدلیم و توافق کرده‌ایم موانع را خارج از چارچوب‌های سابق متناسب با شرایط جنگی از پیش پای شما برداریم.

با درک وضعیت و شرایط متقابل یکدیگر و با کمک هم از این مرحله نیز عبور خواهیم کرد.

دکتر اتابک مأمور شدند روزانه با صنوف جلسه بگذارند و مورد به مورد به مشکلات رسیدگی کنند. مسائل مالیات و گمرک را با دکتر مدنی‌زاده، مسائل نقدینگی، پول و ارز را با دکتر همتی و مسائل تعزیرات را با دکتر رحیمی بررسی و حل کنند. شخصا نظارت و در صورت نیاز برای حل مشکل ورود می‌کنم»