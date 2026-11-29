باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا بهرامی،مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم گفت: در پی اعلام عوامل اورژانس از طریق بی‌سیم مبنی بر وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه تریلی در کیلومتر ۷۰ آزادراه قم ـ گرمسار، نجاتگران پایگاه امداد و نجات گرمسار به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نجاتگران پس از حضور در محل حادثه، اقدامات لازم برای رهاسازی فرد فوت‌شده را انجام دادند.

بهرامی گفت:عملیات امداد و نجات از ساعت ۴:۴۴ بامداد روز یکشنبه ۸ آذرماه آغاز شد و پس از انجام اقدامات لازم برای رهاسازی و بررسی‌های اولیه، در ساعت ۷:۲۶ بامداد به پایان رسید.

منبع:جمعیت هلال احمر استان قم