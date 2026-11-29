باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز امکان خرید ارز تا سقف معادل ۲۰ هزار دلار برای اشخاص حقوقی دارای کارت بازرگانی را از فردا در بانک های ملی ایران، ملت، تجارت، صادرات، سامان فراهم کرد.



این بانک در راستای مدیریت بازار ارز و پوشش افزایش هزینه‌های جانبی تجارت و نیاز تجاری انتهای سال میلادی تجار و واردکنندگان، اقدام به افزایش عرضه ارز به اشخاص حقوقی می کند.



بر این اساس، اشخاص حقوقی دارای کارت بازرگانی می‌توانند از فردا تا سقف معادل ۲۰ هزار دلار از شعب منتخب بانک‌های ملی ایران، ملت، تجارت، صادرات و سامان اقدام به خرید کنند.

منبع: بانک مرکزی