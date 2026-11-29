باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تحلیلی بر سیستم‌های آبی جهان، به سرپرستی «آکادمی علوم چین»، نشان می‌دهد که سطح آب‌های شیرین سطحی در جریانِ دو سالی که گرم‌ترین سال‌های ثبت‌شده در تاریخ بوده‌اند، به‌شدت کاهش یافته است. بر اساس این مطالعه، جریان رودخانه‌های جهان حدود ۷.۵ درصد کمتر از میانگین بلندمدت بوده و حجم آب ذخیره‌شده در دریاچه‌ها و مخازن نیز ۹.۵ درصد کاهش یافته است؛ این بزرگ‌ترین کاهش هم‌زمان در منابع آب سطحی دست‌کم از سال ۱۹۹۱ تاکنون محسوب می‌شود.

تشدید چرخه آب

با گرم‌تر شدن سیاره زمین، چرخه آب نیز به‌طور فزاینده‌ای دچار نوسانات شدید می‌شود. جوِ گرم‌تر، رطوبت بیشتری را از خاک، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها جذب می‌کند و افزایش دمای خشکی‌ها نیز سرعت تبخیر را بالا می‌برد. این رطوبت سپس در نقاط دیگر که اغلب بر فراز اقیانوس‌هاست به‌صورت بارندگی‌های سنگین فرو می‌ریزد و منجر به نوسانات شدید میان خشکسالی و سیل می‌شود. در نتیجه، طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، برخی رودخانه‌ها حتی در مناطقی که پیش‌تر شاهد سیل‌های ویرانگر بودند، خشک شدند.

پژوهشگران یافته‌های خود را بر پایه اندازه‌گیری جریان آب در ۱۵۰ حوضه آبریز بزرگ در سراسر جهان و همچنین داده‌های ماهواره‌ای مربوط به بیش از ۱.۲ میلیون دریاچه و مخزن آبی (بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۵) بنا کرده‌اند. دکتر «سولانیا میشرا»، یکی از نویسندگان این پژوهش، اظهار داشت که یافته‌ها بیانگر تناقضی مهم در موضوع تغییرات اقلیمی است: جوِ گرم‌تر لزوماً به معنای فراوانی بیشتر آب در خشکی‌ها نیست. او توضیح داد که بخش بزرگی از افزایش بارندگی‌ها در این دوره، بر فراز اقیانوس‌ها رخ داده است، در حالی که پهنه‌های وسیعی از خشکی‌ها با کمبود شدید آب مواجه شده‌اند.

پیامد‌های آشکار در آمریکای جنوبی

این پیامد‌ها به‌ویژه در آمریکای جنوبی مشهود بود؛ جایی که جریان رودخانه‌ها ۱۷.۸ درصد و سطح آب دریاچه‌ها و مخازن ۱۶.۵ درصد کاهش یافت، آن هم در شرایطی که برخی مناطق در همین قاره، شاهد بارندگی‌های سنگین و سیل بودند. دکتر «یی هه»، دانشیار دانشگاه «ایست انگلیا» که در زمینه هیدرولوژی و تحقیقات تغییرات اقلیمی تخصص دارد، خاطرنشان کرد که بخش‌هایی از آمریکای جنوبی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ شاهد سیل‌های شدیدی بودند؛ با این حال، رودخانه‌های این قاره در تمام آن مدت، حجم آب بسیار کمتری نسبت به حالت معمول داشتند. او افزود که ممکن است یک رودخانه در جریان یک طوفان بارانی طغیان کند، اما در باقی روز‌های سال سطح آب آن پایین بماند.

تهدید‌های فزاینده برای منابع آب

منابع آب در سراسر جهان تحت فشار فزاینده‌ای ناشی از پدیده قدرتمند «ال‌نینو»، خشکسالی‌های مرتبط با اقلیم، آلودگی و بهره‌برداری بیش از حد قرار دارند. این مطالعه نشان می‌دهد که منابع آبی تا چه اندازه در برابر بحران اقلیمی آسیب‌پذیر هستند؛ به‌طوری که تغییر در دسترس بودن آب شیرین، به یکی از مهم‌ترین پیامد‌های این بحران برای بشریت و جهان طبیعی تبدیل شده است.

این پژوهش حاکی از آن است که سال‌های پیش رو ممکن است با نوسانات بیشتری در چرخه جهانی آب همراه باشد و هم‌زمان با تداوم افزایش دما، احتمال کاهش بیشتر آب‌های سطحی نیز وجود دارد.

منبع: گاردین