باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور با شکست برابر تیم ذوب آهن اصفهان به ششمین باخت خود در ۱۰ بازی لیگ برتر فوتبال و لیگ نخبگان آسیا دست یافت و همین موضوع باعث شده وضعیت این تیم تبریزی بحرانی شود.

هواداران تراکتور هم بعد از شکست تیمشان برابر تیم ذوب آهن با سر دادن شعار «حیا کن، رها کن» علیه جواد نکونام خواستار اخراج این مربی از تراکتور شدند.

طبق پیگیری‌ها مشخص شد که مظفری زاده بعد از این شکست با جواد نکونام جلسه‌ای برگزار کرد و بعد از شنیدن اظهارات نکونام اعلام کرد که فعلا باشگاه تراکتور برنامه‌ای برای قطع همکاری با این مربی را ندارد. البته مدیرعامل تراکتور در این نشست نارضایتی خود را از عملکرد و نتایج اخیر تیم به سرمربی منتقل کرد.

به هر حال شنیده می‌شود جواد نکونام علت نتیجه نگرفتن تیم تراکتور را به مصدومیت برخی بازیکنان، فشردگی مسابقات و مشکلات ناشی از رفت‌وآمد‌های طولانی ربط داده است.

با وجود حمایت باشگاه تراکتور از جواد نکونام، اما به نظر می‌رسد بازی با فولاد در لیگ برتر فوتبال و دیدار با پاختاکور ازبکستان در سرنوشت جواد نکونام در این تیم تبریزی نقش بسزایی داشته باشند.

تیم فوتبال تراکتور روز چهارشنبه در اهواز به مصاف فولاد می‌رود و پس از آن باید برابر پاختاکور قرار بگیرد. بدون شک کسب نتایج ضعیف در این ۲ بازی، به احتمال فراوان پایان همکاری او با تراکتور پیش از رسیدن به نیم‌فصل را قطعی می‌کند.