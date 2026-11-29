باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - این بازی از ساعت ۱۴ امروز یکشنبه هشتم آذرماه در ورزشگاه شهید سینه سپهر آغاز خواهد شد.

نماینده و قهرمان جام حذفی فوتبال باشگاه‌های مازندران در گام نخست از قهرمان جام حذفی استان خراسان رضوی میزبانی می‌کند.‌ام کی ان گلوگاه، که سال گذشته با صعود تا مرحله سوم جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور شگفتی ساز شد، هم اکنون با سرمربیگری محمد اسماعیلی در اوج آمادگی قرار دارد، با اقتدار کامل و بدون باخت به عنوان اولین تیم از مرحله مقدماتی لیگ برتر فوتبال مازندران جواز صعود به مرحله نیمه نهایی را کسب کرد.

مرحله اول مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور با حضور ۱۳ تیم از سطح استانی، ۴ تیم از لیگ چهارم فوتبال کشور و ۳ تیم حاضر در لیگ دسته سوم فوتبال کشور برگزار می‌شود.

۱۰ تیم صعود کرده از این مرحله، در مرحله دوم با تیم‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور رقابت خواهند کرد.