باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - شرافتی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیما استان گفت: رهبر انقلاب در پیام‌هایی که به مناسبت‌های مختلف منتشر می‌کنند در خصوص جوانی جمعیت تأکید‌های زیادی دارند که ۶ محور دارد که مسیر حرکت و ریل‌گذاری دستگاه‌های اجرایی را مشخص می‌کند؛ جبران کاستی‌های ناشی از سیاست‌های جمعیتی گذشته، تحکیم بنیان خانواده و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، تسهیل ازدواج در سنین جوانی، تأمین سلامت فردی و حمایت از فرزندآوری، ترویج فرهنگ خانواده‌محوری و معرفی الگوی‌های موفق و تبیین صحیح اهمیت افزایش جمعیت برای مردم از جمله این ۶ محور است که باید عملی و تسریع شود.

او افزود: دستگاه‌های زیادی برای خدمات دادن به جوانان جهت فراهم کردن بستر تشکیل یک خانواده وظیفه دارند؛ استانداری ناظر بر دستگاه‌های متولی است. برگزاری ۲۷ جلسه ستاد حمایت از جوانی جمعیت با ۲۳۲ مصوبه را داشتیم که بیش از ۹۰ درصد آنها اجرایی شده است.

شرافتی بیان کرد: ابلاغ تشکیل ستاد‌های شهرستانی جمعیت، برگزاری شورای اندیشه‌ورزی جمعیت، موظف کردن مدیران جهت پاسخگویی و شفاف‌سازی و حضور در برنامه‌های صدا و سیما، آگاهی‌بخشی به مردم در مورد عملکرد، نظارت بر حسن اجرای قانون و دریافت گزارشات دوره‌ای، اقدامات مربوط به تسهیلات، بیمه و مرخصی و بیمه مادران باردار، برگزاری دوره‌های آموزش و کارگاهی و تدوین شناسنامه جمعیتی استان در ۱۲ شهرستان در ۴ شاخص ولادت، وفات، ازدواج و طلاق از دیگر اقدامات حوزه جوانی جمعیت و فرزندآوری در استان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: از سال ۹۹ تا ۱۴۰۴ در استان، در میزان ولادت رتبه دوم و در بحث ازدواج رتبه ۴ را در کشور داریم؛ در موضوع طلاق در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ با کاهش یک درصدی مواجه بودیم.

او عنوان کرد: در بحث تسهیلات ازدواج نیز امسال ۴۷هزار و ۷۶۶ ثبت‌نامی داشتیم که تسهیلات ۴۳هزار و ۶۳۳ نفر پرداخت شده و ۴هزار و ۲۰۰ نفر در صف پرداخت هستند که برخی افراد نقص مدرک و عدم حضور به‌موقع متقاضی دارند.

شرافتی تصریح کرد: در بحث ثبت‌نام زمین طرح فرزندآوری تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز ۲۶هزار و ۲۸۳ نفر ثبت‌نامی داشتیم که به ۱۱هزار و ۴۸۵ متقاضی زمین واگذار شده است. تا پایان مهر امسال نیز این آمار به واگذاری زمین به بیش از ۱۲ هزار متقاضی رسیده و تأمین زمین برای ۲۰ هزار متقاضی دیگر در دستور کار است.