باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۸ آذر شاخص کل بورس با افزایش ۱۶۹ هزار و ۵۰۲ واحد در سطح ۹ میلیون و ۶۸ هزار واحدی قرار گرفت. فملی، فولاد و تابان سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، کاوان، شپنا و خودرو سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲۹ هزار و ۶۵۵ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۶۹۸ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۳ هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین فلزات اساسی و خودرو در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، فیروزا و پالایش بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وبملت و وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.