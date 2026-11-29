باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - نشمیل احمدیانی روز یکشنبه با اشاره به ارتقای سطح مخاطرات جوی استان اظهار کرد: فعالیت این سامانه که پیرو هشدار زرد پیشین تقویت شده است، از دوشنبه (نهم آذر) آغاز می‌شود و تا اواخر وقت چهارشنبه (یازدهم آذر ماه) در استان تداوم خواهد داشت.

وی اعلام کرد که این سامانه از فردا (دوشنبه) تا روز چهارشنبه با رگبار، برف، کولاک و وزش باد شدید فعال خواهد بود.

احمدیانی درباره جزئیات پیامد این سامانه تشریح کرد: رگبار شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و تندبادهای لحظه‌ای از پدیده‌های غالب این سیستم بارشی است.

همچنین در مناطق سردسیر، ارتفاعات و گردنه‌های برف‌گیر استان، بارش برف، کولاک، مه‌گرفتگی، کاهش دید افقی و افت محسوس دما پیش‌بینی می‌شود؛ ضمن اینکه احتمال نفوذ گردوغبار به نواحی غربی استان نیز دور از انتظار نیست.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره جغرافیای تأثیر این سامانه در روزهای مختلف یادآور شد: روز دوشنبه نیمه غربی و جنوبی استان به‌همراه شمال شهرستان بیجار، روز سه‌شنبه سراسر استان و روز چهارشنبه نیز نیمه غربی کردستان در کانون این ناپایداری‌ها قرار خواهند داشت.

احمدیانی با اشاره به مخاطرات احتمالی ناشی از این سامانه هشدار داد: آبگرفتگی معابر و مسیل‌ها (به‌ویژه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه)، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و احتمال سیلاب، اختلال در تردد جاده‌ای، خطر اصابت صاعقه، بارش تگرگ و کولاک برف در گردنه‌های مرتفع استان از جمله «تته»، «ژالانه»، «خان» و «مروارید» از جمله تبعات این وضعیت جوی است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم آمادگی دستگاه‌های اجرایی و ستادهای مدیریت بحران، به شهروندان توصیه کرد ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری و خودداری قطعی از صعود به ارتفاعات، در صورت اجبار به تردد جاده‌ای، حتماً تجهیزات زمستانی، زنجیرچرخ و پوشاک گرم به همراه داشته باشند و از انجام فعالیت‌های ورزشی در زمان وزش باد شدید خودداری کنند.