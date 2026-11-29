باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سیده محدثه حسینی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از افزایش سهم نمونه‌های مثبت آنفلوانزا در هفته ۳۶ پایش عفونت‌های تنفسی خبر داد و گفت: در این هفته، آزمایش آنفلوانزای ۲۱ درصد از بیمارانی که با علائم تنفسی مراجعه کردند و از آنان نمونه‌گیری شد، مثبت بود.

او افزود: شاخص مثبت شدن آزمایش‌های کووید-۱۹ نیز در همین دوره به ۰٫۲ درصد کاهش یافت و همچنان پایین‌تر از آستانه هشدار باقی ماند.

دکتر حسینی با تأکید بر نقش تهویه در کاهش انتقال عفونت‌های تنفسی در مدارس، برقراری جریان هوای تازه در کلاس‌های درس را، از جمله با باز کردن پنجره‌ها در صورت امکان، ضروری دانست.

او از خانواده‌ها خواست دانش آموزانی را که دچار سرفه، آبریزش بینی، تب یا بدن‌درد شده‌اند، تا بهبود علائم به مدرسه نفرستند. پرهیز از حضور در محل کار و تجمعات هنگام بیماری و استفاده از ماسک در محیط‌های بسته و شلوغ نیز از توصیه‌های معاون بهداشتی دانشگاه بود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سالمندان، مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای و بیماران خاص، به ویژه افرادی را که به‌دلیل بیماری یا درمان با ضعف سیستم ایمنی مواجه‌اند، در معرض خطر بیشتر عوارض آنفلوانزا دانست.

دکتر حسینی با اشاره به امکان انتقال ویروس از حدود یک روز پیش از بروز علائم و افزایش احتمال سرایت در ۳ روز نخست بیماری، از شهروندان خواست در صورت بروز سرفه یا گلودرد تازه، حتی اگر تب ندارند، عیادت و دیدار با این افراد را تا بهبود علائم به تعویق بیندازند.