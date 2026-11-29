باشگاه خبرنگاران جوان- شکست دراماتیک آرین سلیمی در ثانیه‌های پایانی گرندپری؛ مصدومیت زانو او را از فینال و مدال برنز محروم کرد آرین سلیمی، تکواندوکار وزن ۸۰+ کیلوگرم ایران، در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های فینال گرندپری تکواندو در آستانه قزاقستان، با وجود پیشی گرفتن در ثانیه‌های پایانی، با نتیجه ۱۴ بر ۱۱ مغلوب کادن کانینگهام از انگلیس شد و از رسیدن به فینال بازماند. او در این دیدار از ناحیه زانو دچار مصدومیت شدید شد و به همین دلیل از حضور در دیدار رده‌بندی نیز انصراف داد.لی

آرین سلیمی، ستاره تکواندو ایران، در دیدار نیمه‌نهایی وزن ۸۰+ کیلوگرم رقابت‌های فینال گرندپری تکواندو در آستانه قزاقستان، مقابل کادن کانینگهام از انگلیس به روی شیاپ‌چانگ رفت. این رقابت‌ها که طبق متن منبع، یادآور دیدارهایی مشابه در المپیک ۲۰۲۴ پاریس و فینال گرندپری پاریس در سال ۲۰۲۶ بود، با نتیجه ۲ بر ۱ به سود حریف انگلیسی به پایان رسید و سلیمی از راهیابی به دیدار نهایی باز ماند.

در جریان مبارزه، راند سوم مسابقه تا ۲۶ ثانیه مانده به پایان، با برتری قاطع سلیمی با نتیجه ۹ بر ۲ دنبال می‌شد. اما اتفاقی تلخ رخ داد؛ سلیمی در این لحظات دچار مصدومیت شدید از ناحیه زانو شد. با وجود تلاش پزشکان برای مداوای او، سلیمی با تحمل درد فراوان، مسابقه را به پایان رساند، اما نتوانست برتری خود را حفظ کند و در نهایت با نتیجه ۱۴ بر ۱۱ مغلوب شد.

این مصدومیت دردناک، علاوه بر از دست دادن فرصت حضور در دیدار نهایی، باعث شد تا آرین سلیمی نتواند در دیدار برای کسب مدال برنز نیز شرکت کند. طبق آخرین بررسی‌ها، او به دلیل شدت مصدومیت زانو، از حضور در این دیدار انصراف داده است.