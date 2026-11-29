باشگاه خبرنگاران جوان ، سعدی نقشبندی در همایش استانی روز جهانی خاک با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع پایه تولید اظهار کرد: خاک یکی از ارکان اصلی تولید کشاورزی و بستر تأمین امنیت غذایی است و صیانت از این سرمایه ملی به برنامه‌ریزی مستمر، مدیریت اصولی و مشارکت همگانی نیاز دارد.

وی با اشاره به شعار امسال روز جهانی خاک و اهمیت پیشگیری از فشردگی خاک افزود: حفاظت از خاک بر اساس قانون حفاظت از خاک و احکام برنامه هفتم پیشرفت، وظیفه‌ای همگانی است و باید در همه مراحل فعالیت‌های کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

انجام مطالعات خاک در یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از انجام مطالعات تفصیلی خاک در یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی استان خبر داد و گفت: مطالعات تناسب اراضی نیز تاکنون در ۳۳ هزار هکتار انجام شده است، اما با توجه به گستردگی اراضی کشاورزی کردستان، این میزان کافی نیست و باید افزایش یابد.

نقشبندی با اشاره به برنامه‌های مدیریت پایدار منابع آب و خاک بیان کرد: کاهش ۲۰ درصدی فرسایش خاک تا پایان برنامه هفتم پیشرفت از اهداف مهم استان است. در همین راستا، تاکنون ۶۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده و اجرای ۲۰ هزار هکتار شبکه فرعی آبیاری نیز در دست اقدام است.

وی احداث آب‌بندان‌ها با هدف تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و توسعه ۱۶ هزار هکتار باغ در اراضی شیب‌دار با استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری را از دیگر برنامه‌های جهاد کشاورزی برای مدیریت منابع طبیعی و افزایش بهره‌وری عنوان کرد.

حمایت از توسعه کشاورزی حفاظتی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده در حوزه کشاورزی حفاظتی گفت: اعتبارات مربوط به تأمین ادوات این بخش در سال جاری به‌طور کامل جذب شده است.

نقشبندی با تأکید بر ضرورت تغییر روش‌های سنتی خاک‌ورزی اظهار کرد: صدور مجوز برای ادوات خاک‌ورزی برگردان‌دار و مخرب متوقف شده و در مقابل، ماشین‌آلات کم‌خاک‌ورز از حمایت‌های تسهیلاتی برخوردار می‌شوند.

وی بازگرداندن بقایای گیاهی به خاک را از الزامات کشاورزی پایدار دانست و افزود: آتش زدن بقایای گیاهی و کاه و کلش طبق ضوابط قانونی ممنوع است و توسعه استفاده از کودهای زیستی، اجرای آیش سبز و گسترش تناوب زراعی با کشت علوفه نیز در دستور کار قرار دارد.

کشت در جهت شیب زمین ممنوع است

نقشبندی با اشاره به ضرورت رعایت اصول فنی در عملیات زراعی خاطرنشان کرد: کشت در جهت شیب زمین به دلیل افزایش خطر فرسایش و شسته شدن خاک ممنوع است و کارشناسان و مروجان کشاورزی باید با آموزش و اطلاع‌رسانی، کشاورزان را به رعایت اصول صحیح خاک‌ورزی ترغیب کنند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه حفاظت از خاک تنها بر عهده دستگاه‌های اجرایی نیست، خواستار مشارکت کشاورزان، کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی در صیانت از این سرمایه ملی شد و استفاده از ظرفیت شبکه ترویجی «کشاورزیار» در فضای مجازی را راهکاری برای گسترش فرهنگ حفاظت از خاک عنوان کرد.