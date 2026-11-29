باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - زهره الهیان، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در رادیو گفت‌و‌گو درباره نقش حضرت فاطمه زهرا (س) در زنان ایرانی گفت: حضرت فاطمه (س) الگوی همه ایرانیان هستند. از همان ابتدای انقلاب، زنان در پیروزی انقلاب پیشرو بودند؛ مثل اکنون که گرداننده میادین و خیابان‌ها هستند. در آن زمان نیز حضور زنان پررنگ بود.

الهیان ادامه داد: بعد از اینکه انقلاب به پیروزی رسید، عده‌ای با حضرت امام مطرح کردند که دیگر لازم نیست زنان در جامعه حضور داشته باشند و باید در خانه‌ها بنشینند و به امور خانه بپردازند. اما حضرت امام به شدت با این تفکر مخالفت کردند. مخالفت ایشان سبب شد که امروز بعد از گذشت چندین دهه از انقلاب اسلامی، زنان به اوج شکوفایی و حضور موثر در سطوح مختلف علمی، تحقیقاتی، مدیریتی، اقتصادی و... برسند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: این حضور موثر حاصل آن الگویی بود که حضرت امام از شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) گرفتند. حضرت فاطمه (س) با وجود سن کمی که داشتند، در تحولات اجتماعی زمانه خود و در دفاع از ولایت، اصلاح جامعه، آگاهی‌بخشی و بصیرت افزایی بسیار اثرگذار بودند.

وی بیان کرد: ایشان به عنوان یک حامی بزرگ در زمان پیامبر گرامی اسلام (ص) و در زمان امیرالمومنین (ع) نه فقط به عنوان همسر و مادر فرزندان، بلکه به عنوان یک حامی در کنار حمایت از ولی زمان، خود منشا تحولات بودند. همین حضور سبب بغض و دشمنی نسبت به ایشان شد و مظلومانه به شهادت رسیدند. حتی وصیت کردند که قبر مبارکشان از نظر دشمنان پنهان باشد.

الهیان با بیان اینکه این سبک زندگی منجر به شهادت ایشان شد، افزود: اگر حضرت فاطمه زهرا (س) خانمی بودند که صرفاً به امور خانه می‌پرداختند، قاعدتاً نه به شهادت ایشان و نه به پنهان کردن قبر مبارکشان منجر می‌شد. همین پنهان ماندن قبر حضرت زهرا (س) یک نشانه است، که در طول تاریخ برای زنان و مردان الهام‌بخش بوده است.

وی خاطرنشان کرد: روحیه فسادستیزی که در ایشان بود، تبدیل به الگو در زنان و مردان ما شد. به همین دلیل است که میهن ما در مقابل قدرت‌های بزرگ جهان سرخم نیاورده است. ایران اسلامی به واسطه الگو‌های اینچنینی و بر پایه مکتب فاطمی یاد گرفته است که در مقابل ظلم و ستم سکوت نکند، در مقابل مستکبران زانو نزند و تسلیم نشود.