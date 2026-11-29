باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه احمد امینی سرپرست پلیس فتا مازندران از دستگیری فردی خبر داد که با تبلیغ صدور مدارک دانشگاهی و بین‌المللی جعلی در شبکه‌های اجتماعی، از ۱۹ نفر بیش از ۱۷۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود.

او افزود: متهم با راه‌اندازی صفحات و کانال‌های متعدد و وعده‌هایی از جمله تضمین قبولی در رشته پزشکی، اعتماد قربانیان را جلب و پس از دستیابی به اطلاعات حساب‌های بانکی آنان، با سوءاستفاده از این اطلاعات، وجوه موجود در حساب‌های مالباختگان را به‌صورت غیرمجاز برداشت می‌کرده است.

سرپرست پلیس فتا مازندران گفت:متهم پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد. او افزود:همچنین در بازرسی از مخفیگاه وی، تجهیزات مورد استفاده در کلاهبرداری کشف و ضبط شد.

منبع:پلیس مازندران