باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی اسنوکر ایران (یک) با ترکیب علی قره‌گوزلو و امیر سرخوش، در مرحله نیمه‌نهایی جام‌جهانی اسنوکر در عمان، با نتیجه قاطع ۳ بر صفر مغلوب تیم پاکستان (۲) شد و به مدال برنز مشترک این رقابت‌ها دست یافت. رقابت‌های بخش تیمی جام‌جهانی اسنوکر در عمان امروز با برگزاری دیدارهای مرحله نیمه‌نهایی پیگیری شد. در این مرحله، تیم ایران (یک) که با حضور علی قره‌گوزلو و امیر سرخوش به مصاف تیم پاکستان (۲) رفته بود، نتوانست از سد حریف خود بگذرد و با نتیجه ۳ بر صفر شکست را پذیرفت.

این شکست به معنای عدم صعود تیم ایران به دیدار نهایی بود. با این حال، با توجه به قوانین مسابقات، تیم ایران (یک) موفق شد مدال برنز مشترک این دوره از رقابت‌ها را کسب کند و بدین ترتیب به کار خود در جام‌جهانی عمان پایان داد.