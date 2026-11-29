باشگاه خبرنگاران جوان ، این نمایشگاه با حضور سیدغریب سجادی، فرماندار سنندج، مدیرکل بهزیستی استان و جمعی از مسئولان، در عمارت تاریخی خانه کرد آغاز به کار کرد.

سیدغریب سجادی در حاشیه افتتاح این نمایشگاه با تبریک روز جهانی افراد دارای معلولیت اظهار کرد: توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این افراد نشان می‌دهد که معلولیت نمی‌تواند مانعی برای حضور مؤثر آنان در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باشد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت مستمر از افراد دارای معلولیت افزود: مسئولان باید با فراهم کردن فرصت‌های برابر و رفع موانع، زمینه شکوفایی استعدادهای این افراد را فراهم کنند. این حمایت‌ها نباید به برنامه‌های مناسبتی محدود شود، بلکه باید با اجرای برنامه‌های مستمر در حوزه اشتغال، تقویت تولیدات و افزایش مشارکت اجتماعی دنبال شود.

فرماندار سنندج برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی را فرصتی برای معرفی توانایی‌های افراد دارای معلولیت دانست و گفت: عرضه دستاوردها و محصولات این افراد علاوه بر تقویت خودباوری آنان، موجب آشنایی بیشتر جامعه با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ارزشمندشان می‌شود.