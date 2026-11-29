باشگاه خبرنگاران جوان- در متن این پیام تبریک آمده است:

پیروزی‌های مهیج و غرورآفرین تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در رقابت‌های جام ملت های آسیا و کسب پنجمین عنوان قهرمانی این مسابقات، بار دیگر توانمندی، تلاش و شایستگی ورزشکاران ایران اسلامی را در عرصه‌های بین‌المللی به نمایش گذاشت و موجی از شادی، افتخار و غرور را در دل مردم عزیزمان ایجاد کرد. این موفقیت ارزشمند را به مجموعه زحمت‌کش فدراسیون فوتبال، کادر فنی توانمند، ملی‌پوشان شایسته و تلاشگر کشورمان، و همه دست‌اندرکاران و حامیان این رشته ورزشی تبریک گفته و از تلاش‌های بی‌وقفه آنان قدردانی می‌کنیم.

کمیته ملی المپیک ضمن آرزوی تداوم این افتخارات، برای مجموعه ورزش کشورمان در دیگر رقابت‌های پیش‌رو، به‌ویژه رقابت‌های آسیایی و جهانی آرزوی موفقیت، سربلندی و سرافرازی دارد.