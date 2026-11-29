باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برابر تیم آلومینیوم اراک به تساوی یک بر یک دست یافت که نحوه بازی این تیم مورد انتقاد هواداران و پیشکسوتان پرسپولیس قرار گرفت.

با این حال جلسه هفتگی هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس روز گذشته برگزار شد و در این جلسه درباره نتایج تیم و نارضایتی هواداران از عملکرد سرخپوشان مورد بررسی قرار گرفت.

هیئت مدیره پرسپولیس در این جلسه نیز مانند چند وقت گذشته بار دیگر از مهدی تارتار حمایت کرده و برخلاف گمانه‌زنی‌ها فعلاً هیچ نام و گزینه‌ای در هیئت مدیره پرسپولیس مطرح نشده است.

مدیران باشگاه پرسپولیس که در جلسه هفته گذشته با تارتار پیشنهاد اضافه شدن دستیار جدید به کادرفنی را داده بودند، همچنان بر اضافه شدن یک دستیار و تمرین دهنده خارجی به کادرفنی سرخپوشان تأکید دارند و در انتظار تصمیم تارتار در این زمینه هستند.

البته به نظر می‌رسد بازی حساس پرسپولیس مقابل سپاهان در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال در سرنوشت مهدی تارتار تاثیرگذار خواهد بود.