باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - اردوان اکبرپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: نمایشگاه در هر شرایطی می تواند توانمندی های یک کشور را به نمایش بگذارد. درست است که کشور در شرایط جنگی قرار دارد، اما زندگی مردم ادامه دارد و چرخ صنعت نیز باید بچرخد.

وی با تاکید بر نقش نمایشگاه های تخصصی در معرفی ظرفیت های تولیدی افزود: یکی از ارکان حرکت صنعت، معرفی توانمندی ها و تبلیغات است و نمایشگاه ها در این زمینه نقش مهمی ایفا می کنند. برگزاری چنین رویدادی در شرایط فعلی نشان می دهد که حتی در وضعیت جنگی نیز صنعت کشور پویاست و فعالیت های تولیدی ادامه دارد.

اکبرپور ایجاد امید و نشاط اجتماعی را از دیگر آثار تداوم فعالیت های اقتصادی دانست و گفت: امروز یکی از موضوعات مهم جامعه، ایجاد نشاط اجتماعی است و اشتغال و کار از عوامل موثر در تحقق این هدف به شمار می روند. برگزاری نمایشگاه نیز بیانگر این است که جامعه همچنان فعال است و صنعت کشور به فعالیت خود ادامه می دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه درباره حمایت های قانونی و مالی مورد نیاز شرکت های دانش بنیان و تولیدکنندگان محصولات تخصصی بیان کرد: در این زمینه پیش از این قوانینی به تصویب رسیده و شرکت های دانش بنیان از تسهیلات، معافیت های مالیاتی و برخی حمایت های ویژه برخوردار می شوند. این حمایت ها در قالب قوانین بالادستی مجلس پیش بینی شده و اکنون در مرحله اجرا قرار دارند.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات تامین مواد اولیه و چالش های ارزی فعالان صنعت رنگ و رزین تصریح کرد: موضوع رفع تعهدات ارزی از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. امروز جذب سرمایه و ارز برای کشور اهمیت زیادی دارد و در کنار آن، باید اطمینان حاصل شود که ارز حاصل از صادرات نیز به کشور بازمی گردد.

اکبرپور با اشاره به طرح مباحث مختلف درباره این موضوع در مجلس خاطرنشان کرد: در ارتباط با صنایع وابسته به مشتقات نفتی، از جمله صنعت رنگ، مسائل و چالش هایی وجود دارد که نیازمند بررسی و تعیین تکلیف است. بخشی از مشکلات نیز به اختلاف نظرها و چالش های موجود میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بازمی گردد که باید برای رفع آنها راهکار مناسبی در نظر گرفته شود.

براساس این گزارش نمایشگاه های تخصصی در کنار کارکردهای تجاری و اقتصادی، فرصتی برای نمایش استمرار فعالیت های تولیدی و حفظ ارتباط میان فعالان صنعتی در شرایط دشوار اقتصادی هستند. صنعت رنگ و رزین نیز به عنوان یکی از صنایع مرتبط با بخش های مختلف تولیدی، برای معرفی توانمندی ها، توسعه بازار و رفع موانع پیش روی خود به چنین رویدادهایی نیاز دارد. در همین راستا، برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین در شرایط فعلی کشور، اهمیت ویژه ای در نمایش ظرفیت های تولید داخل و تداوم فعالیت بخش صنعت دارد