باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ رسول بابایان مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی به مناسبت هفته معلولین، بر اهمیت توانمندسازی و حضور معلولان در بطن جامعه تأکید کرد.

وی افزود: جمعیت هدف سازمان در استان به ۲۸۸ هزار نفر می‌رسد که از این میان بیش از ۶۹ هزار نفر تحت پوشش مستقیم خدمات هستند.

بابایان با اشاره به موفقیت پویش‌های اجتماعی از رشد چشمگیر حمایت‌های مردمی خبر داد.

وی گفت: در ۷ ماهه نخست سال جاری میزان مشارکت‌های مردمی به ۲۴۱ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد که این موفقیت حاصل اجرای پویش‌هایی نظیر مشق عاشقی، جهیزیه فاطمیه و مثبت ما است.

بابایان در رابطه با حوزه اشتغال پایدار نیز گفت: استان آذربایجان غربی پس از یزد دومین استان کشور در پیشگامی پروژه مزرعه خورشیدی است. ما ۴.۵ هکتار زمین در جاده شهید کلانتری را برای احداث این نیروگاه در مرحله معرفی به بانک‌ها داریم که هدف آن ایجاد اشتغال برای ۶۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت است.

مدیرکل بهزیستی با بیان اینکه معلولان باید حقوق عامه را به‌طور یکسان دریافت کنند از چالش‌های جدی در حوزه مناسب‌سازی محیط شهری سخن گفت و افزود: با وجود پیگیری‌های مستمر هنوز در بسیاری از شهرها با مشکل عدم مناسب‌سازی اتوبوس‌ها و ساختمان‌های جدید به‌ویژه بخش‌های درمانی و آزمایشگاه‌ها مواجه هستیم. از شهرداری‌ها درخواست داریم در نصب تجهیزات کمکی مانند سیستم‌های اعلام هوشمند در ناوگان حمل‌ونقل با ما همراه شوند.

بابایان همچنین به خدمات حیاتی در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: غربالگری شنوایی و بینایی نوزادان و کودکان در استان با دقت بالایی دنبال می‌شود. همچنین با وجود چالش‌های موجود اورژانس اجتماعی در ۱۴ شهر استان به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به آسیب‌پذیران است.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های آتی از جمله اجرای طرح «جهزیه» برای زوجین معلول و اجرای برنامه‌های نشاط‌آفرین در نیمه دوم سال خبر داد.