باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد کشورش آماده توقف درگیری‌ها در امتداد خط مقدم کنونی است و این اقدام را «سازشی بسیار بزرگ» توصیف کرد.

زلنسکی در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره گفت: «ما آماده‌ایم چنین گامی برداریم، در مواضع کنونی باقی بمانیم و درگیری‌ها را متوقف کنیم. ما از آتش‌بس در امتداد خط تماس سخن می‌گوییم. آیا این یک سازش است؟ قطعاً، سازشی بسیار بزرگ.»

وی با بیان اینکه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه قصد عقب‌نشینی از سرزمین‌های اوکراین را ندارد، افزود کی‌یف در همین چارچوب آماده توافق بر سر آتش‌بس در امتداد خطوط فعلی جبهه و پیگیری راه‌حلی دیپلماتیک است.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین ابراز امیدواری کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تلاش‌های خود برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین را ادامه دهد؛ جنگی که وارد پنجمین سال خود شده است.

زلنسکی گفت امیدوار است راهی برای پایان دادن به جنگ پیدا شود که اوکراین به‌تنهایی هزینه آن را نپردازد.

از سوی دیگر، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به خبرگزاری ریانووستی روسیه گفت دور دیگری از مذاکرات میان روسیه و اوکراین با میانجی‌گری آمریکا قرار است در ابوظبی برگزار شود، اما هنوز تاریخی برای آن تعیین نشده است.

این مذاکرات نخستین دور گفت‌و‌گو‌ها پس از مذاکرات ماه فوریه در ژنو خواهد بود. ابوظبی نیز پیش‌تر در ماه‌های ژانویه و فوریه میزبان دو دور مذاکرات سه‌جانبه بوده است.

منبع: خبرگزاری آناتولی