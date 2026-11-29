باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «الکساندر گروشکو»، معاون وزیر امور خارجه روسیه، اتحادیه اروپا را به تناقض‌گویی متهم کرد و گفت این اتحادیه از یک سو مذاکرات با مسکو را بدون برقراری آتش‌بس در اوکراین رد می‌کند و از سوی دیگر خواستار مشارکت در گفت‌وگوهای صلح است.

گروشکو در حاشیه نشست کمیسیون بین‌دولتی روسیه و ترکیه در استانبول گفت: «آن‌ها (اتحادیه اروپا) اعلام کرده‌اند که بدون آتش‌بس هیچ مذاکره‌ای امکان‌پذیر نیست. به این ترتیب، خودشان ممنوعیتی برای مذاکره وضع کرده‌اند، اما هم‌زمان خواستار مشارکت در این مذاکرات هستند.»

وی افزود که موضع اروپا حاوی مؤلفه‌هایی است که با یکدیگر سازگاری ندارند.

«ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، پیش‌تر گفته بود مسکو از نمایندگان اروپایی دعوت کرده است برای بررسی موضع آن‌ها درباره حل‌وفصل مناقشه اوکراین به روسیه سفر کنند.

پوتین اوایل ماه جاری میلادی اظهار داشت: «ما با مشارکت اروپا مخالف نیستیم، اما باید بدانیم اروپا چه چیزی برای ارائه به این مذاکرات دارد.»

در همین حال، «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، نیز گفته است: «اگر مذاکرات صلح برگزار شود، ما در آن مشارکت خواهیم کرد. مذاکرات تنها در صورتی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد که اوکراین و اروپا به‌طور مشترک بخشی از این روند باشند.»

منبع: تاس