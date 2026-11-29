باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سراسر کشور، مانور سراسری زلزله روز یکشنبه ۸ آذرماه با حضور بخشدار کالپوش از توابع شهرستان میامی استان سمنان، مدیر اداره آموزش و پرورش منطقه کالپوش، فرمانده حوزه مقاومت مقداد بخش کالپوش، اعضای شورای اسلامی و دهیاری نردین، در مدرسه ابتدایی پسرانه میرزای شیرازی نردین برگزار شد. این مانور با هدف افزایش آگاهی و آمادگی دانش‌آموزان در برابر حوادث طبیعی و آموزش نحوه صحیح مواجهه با زلزله اجرا شد. در جریان این برنامه، دانش‌آموزان با انجام تمرین‌های عملی، نحوه پناه‌گیری صحیح، محافظت از خود هنگام وقوع زلزله و خروج ایمن از کلاس‌ها را تمرین کردند. برگزاری چنین مانور‌هایی فرصت مناسبی برای ارتقای فرهنگ ایمنی، افزایش آمادگی دانش‌آموزان و آشنایی هرچه بیشتر آنان با اقدامات ضروری هنگام وقوع حوادث طبیعی است.

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منبع: علیرضا غفوریان - سمنان

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