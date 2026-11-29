باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ ایرج عبدالله‌پور معاون توانبخشی سازمان بهزیستی آذربایجان‌غربی ضمن بازدید از یکی از مراکز نگهداری و توانبخشی اظهار کرد: این مرکز با تکیه بر ظرفیت‌های تولیدی خود، بستری برای آموزش و کارورزی مستمر فراهم کرده است.

وی با اشاره به تنوع محصولات این مرکز از صنایع دستی مانند گلیم‌بافی و سفال‌گری تا صنایع غذایی و نساجی، خاطرنشان کرد: مدل تولید در این مراکز، کاملاً با نیازهای بازار و توانمندی‌های افراد تطبیق داده شده است.

عبدالله‌پور با اشاره به وجود ۱۱ مرکز تخصصی در استان، تأکید کرد: هدف اصلی عبور از مدل‌های صرفاً حمایتی به سمت مدل‌های تولیدی و اشتغال‌محور است تا توان‌خواهان بتوانند پس از گذراندن دوره‌های کارآموزی به صورت مستقل در جامعه فعالیت کنند.

وی اظهار کرد: در این مراکز سالانه حدود ۵۰۰ نفر از آموزش های مهارتی بهره‌مند می‌شوند.

گفتنی است: توان‌خواهان بعد از گذراندن دوره‌های آموزشی و تخصصی با داشتن شرایط لازم در محیط بیرون از مرکز وارد بازار کار شده و در غیر اینصورت در خود مرکز به عنوان کارورز مشغول به کار می شوند.