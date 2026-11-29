باشگاه خبرنگاران جوان - محسن دودانگه شهردار منطقه ۹ در خصوص آخرین وضعیت پروژه‌های منطقه اظهار کرد: با توجه به وجود کانال های اکبری و قلقلی در سطح منطقه ۹ و مجاورت منطقه با روددره کن که از غرب منطقه عبور می‌کند، زیرساخت ها، رسوب برداری، لایروبی و ایجاد دسترسی ها برای زمان اضطرار مشخص شده و منطقه آمادگی لازم را برای بارش ها دارد.

وی درباره پروژه‌های در حال اجرای منطقه با بیان اینکه پروژه‌ها را فصل به فصل آماده تحویل می‌کنیم، گفت: پروژه یادگار از مهمترین پروژه های این دوره است که ۲۰ همت عملکرد حوزه عمرانی و تملکی آن بوده است. فاز دوم این پروژه به زودی در هفته‌های آینده به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته دودانگه؛ پروژه‌های سرای محله مهرآباد جنوبی، سرای امید، باغ‌راه فرودگاه مهرآباد و مسیر دوچرخه بوستان المهدی در حال اجرا است و در بسته افتتاح‌ بهمن ماه قرار دارند.

شهردار منطقه ۹ درباره مسیر دوچرخه ( سرزندگی) در این منطقه و اتصال آن به سایر مناطق توضیح داد: با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده، مسیر دوچرخه را از منطقه ۲ تحویل می گیریم و به مناطق ۵ و ۲۱ تحویل می دهیم.

وی مسیر دوچرخه تعریف شده در منطقه ۹ را حدود ۳۷ کیلومتر عنوان کرد و گفت: این مسیر از خیابان آزادی محدوده دانشگاه شریف به منطقه ۹ متصل می شود و در محور آیت الله سعیدی، بوستان المهدی، خیابان اجتماعی ادامه پیدا می کند و سپس در محور شهید لشگری به داخل پایگاه مهرآباد می رسد و مسیر را در ادامه در غرب به منطقه ۲۱ و در شمال به منطقه ۵ تحویل می هیم.

دودانگه بیان کرد: تاکنون بالغ بر ۱۴ کیلومتر از مسیر دوچرخه منطقه ۹ آماده شده و الباقی آن تا اواخر دی ماه تکمیل می شود.