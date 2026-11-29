باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به راه‌اندازی سیستم متمرکز بیمه‌شدگان خاص (Neo) و انتقال اطلاعات بیمه‌شدگان مربوط از سامانه سبا به سیستم مذکور، بیمه‌پردازی اتباع خارجی و بیمه ایرانیان خارج از کشور، دیگر از طریق سامانه samt امکان‌پذیر نیست.

بر این اساس، پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامه بیمه به‌طور اختیاری اتباع خارجی و ایرانیان خارج از کشور از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی امکانپذیر فراهم شده است.

این بخش از بیمه‌شدگان باید به‌منظور پرداخت حق‌بیمه، با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir از مسیر «بیمه‌شدگان← پرداخت حق‏‌بیمه← پرداخت نوین (سمت)» نسبت به پرداخت حق‌بیمه خود اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، همچنین آن بخش از بیمه‌شدگانی که به‌دلیل عدم تطابق شماره تلفن همراه با شماره اختصاصی فیدا‏ / شماره ملی، امکان ایجاد کاربری در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی را ندارند، می‌توانند با استفاده از کاربری شخصی دیگر و از طریق منوی پرداخت حق‌بیمه با انتخاب گزینه شخص دیگر‏/ فرد اتباع، نسبت به درج شماره ملی‏/شماره اختصاصی فیدا بیمه‌شده و پرداخت حق‌بیمه مربوطه اقدام کنند.