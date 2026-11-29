باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - پیکر زنده‌یاد سید علی‌اصغر «شهرام» محدث، هنرمند تئاتر و پیشکسوت رسانه، با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر و اصحاب رسانه در برابر تالار حافظ تشییع شد؛ بدرقه‌ای آمیخته با بغض و خاطره برای مردی که سال‌ها با لبخند و خوش‌رویی، اهالی فرهنگ را به تماشای رویداد‌ها دعوت می‌کرد و این‌بار، همکارانش برای همیشه با او وداع کردند.

در آیین تشییع، حاضران با ادای احترام به پیکر محدث، یاد و خاطره او را گرامی داشتند و نماز بر پیکرش اقامه شد. گل‌های سپید و سرخ در دست سوگواران، در کنار سکوت سنگین مراسم، از اندوهی می‌گفت که با رفتن ناگهانی این چهره شناخته شده بر جامعه فرهنگی فارس نشست.

شهرام محدث عصر چهارم آذرماه، در میانه اجرای برنامه‌ای فرهنگی و هنگامی که واژه‌هایی در وصف مادر را زمزمه می‌کرد، ناگهان از پا افتاد و قلبش از تپش ایستاد؛ پایانی ناگهانی برای مردی که تا واپسین لحظات، در دل برنامه‌ای فرهنگی و میان واژه‌ها و شعر حضور داشت.

خبر رفتنش خیلی زود در میان اهالی رسانه پیچید. گروه مجازی «آفیش خبری» که سال‌ها محل دعوت‌های کاری و اطلاع‌رسانی‌های او بود، ناگهان از پیام‌های تسلیت و واژه‌های بغض‌آلود پر شد؛ پیام‌هایی برای بدرقه مردی که خبرهایش اغلب نوید دیدار، کار و حضور بود.

او را به شوخ‌طبعی، شیرین‌زبانی و خوش‌رویی می‌شناختند. مراجعانی که گاه با دلخوری و گلایه به دفتر روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس می‌آمدند، با برخورد گرم و کلام دلنشین او روبه‌رو می‌شدند و بسیاری، با لبخندی بر لب، دفتر را ترک می‌کردند.

محدث برای همکارانش فقط مدیر روابط عمومی نبود؛ هم‌صحبتی مهربان و آشنایی بود که بلد بود با تبسمی ساده، از سنگینی روز و خستگی آدم‌ها کم کند.

آغاز بسیاری از دعوت‌های او در گروه‌های رسانه‌ای، با همان عبارت آشنای «آفیش آفیش» بود و پایان پیام‌هایش اغلب این جمله: «چشم به راهیم». دعوت‌هایی که این‌بار، در نبود فرستنده همیشگی‌شان، معنایی تلخ یافته‌اند. این بار اهالی رسانه آمده بودند؛ اما نه برای شنیدن دعوت او که برای بدرقه‌اش. آنان که سال‌ها پیام «چشم به راهیم» را از او می‌خواندند، امروز خود در حسرت دیدار دوباره‌اش ماندند.

درگذشت ناگهانی محدث بازتاب گسترده‌ای در میان مسئولان و چهره‌های فرهنگی داشت. سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام تسلیت خود از اندوه‌بار بودن درگذشت این همکار فرهنگی در هنگامه خدمت و در میانه یک برنامه فرهنگی نوشت و یادآور شد که واپسین کلمات او، ابیاتی در ستایش مادر بود؛ پایانی که برای دوستدارانش، تلخ‌تر و تأمل‌برانگیزتر شد.

استاندار فارس و امام جمعه شیراز نیز در پی درگذشت این مدیر خوش‌نام روابط عمومی، پیام تسلیت صادر کردند؛ واکنش‌هایی که نشان داد فقدان او تنها یک خانواده و یک مجموعه اداری را داغدار نکرده، بلکه در میان گستره‌ای از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه اندوه آفریده است.

در میان روایت‌های سوگواران، اهدای اعضای بدن محدث پس از درگذشتش نیز جلوه‌ای دیگر از نام نیک اوست؛ رفتنی که با پایان تپش قلبش همراه شد، اما می‌تواند برای دیگران فرصتی دوباره برای زندگی باشد. او با این انتخاب، حتی در واپسین لحظات نیز بخشندگی را به یادگار گذاشت.

غزل آخر به پایان رسید و شهرام محدث صحنه را ترک کرد، اما خاطره مردی که کار را با عشق پی می‌گرفت، با رویی گشاده به استقبال آدم‌ها می‌رفت و پیام دعوتش را با «چشم به راهیم» به پایان می‌رساند، در حافظه اهالی فرهنگ و رسانه فارس زنده خواهد ماند. امروز آنان که بار‌ها دعوتش را شنیده بودند، در سکوت تالار حافظ چشم‌به‌راه حضوری شدند که دیگر بازنمی‌گردد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در آیین بدرقه زنده‌یاد محدث، حضور گسترده مردم، هنرمندان و اهالی فرهنگ را نشانه‌ای از جایگاه ویژه او دانست و گفت: این میزان از همراهی و ابراز محبت، نشان می‌دهد محدث در میان گروه‌های مختلف جامعه محبوبیت و احترام فراوانی داشته است.

مهدی رنجبر همچنین از ارسال پیام‌های تسلیت و ابراز همدردی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونان او، استاندار فارس، نماینده ولی‌فقیه در استان، مدیران پیشین و کنونی فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماری از چهره‌های فرهنگی داخل و خارج از کشور خبر داد.

حسن دهقان، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس و دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان نیز، با قرائت مرثیه‌ای یاد محدث را گرامی داشت. شعرخوانی در این آیین، تنها بیان سوگ نبود؛ فرصتی بود برای مرور خاطرات مشترک و یادآوری حضوری که برای بسیاری از حاضران معنای ویژه‌ای داشت.

داریوش نویدگویی، پیشکسوت حوزه نشر و فرهنگ، نیز حضور پرشمار سوگواران را گواهی بر محبوبیت محدث دانست و با خواندن مرثیه‌ای از پیوند عاطفی او با جامعه فرهنگی و هنری یاد کرد.

بهزاد مریدی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس و مدیرکل پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، که سابقه همکاری با محدث را داشت، در سخنانی از ناپایداری فرصت‌های زندگی گفت و یادآور شد که هیچ‌کس نمی‌داند کدام دیدار، نگاه یا لحظه، آخرین خواهد بود.

مریدی با اشاره به اهدای پیکر محدث گفت: او از میان ما رفت، اما با بخشندگی خود به دیگران فرصت ادامه زندگی داد و چراغی در وجود آنان روشن گذاشت. به گفته وی، انسان با مرگ از خاطره‌ها محو نمی‌شود و آنچه از او در ذهن و زندگی دیگران بر جای می‌ماند، گاه از حضور جسمانی‌اش نیز ماندگارتر است.

علی‌محمد پشوتن، فعال رسانه‌ای که به نمایندگی از اهالی رسانه سخن می‌گفت، از محدث به‌عنوان همکار و همراهی قابل اعتماد یاد کرد؛ کسی که خبرنگاران در موقعیت‌های دشوار و هنگام پیگیری موضوعات خبری، به او رجوع می‌کردند.

پشوتن با اشاره به شناخت گسترده محدث از فضای فرهنگ و هنر گفت: او از جزئیات فعالیت‌های هنری آگاه بود و در شناخت آثار نمایشی، شعر، سینما و هنرمندان، مرجعی قابل اتکا برای بسیاری از خبرنگاران به شمار می‌رفت.

او همچنین محدث را گره‌گشای مسائل ارتباطی و خبری دانست و گفت: در فضای پرفشار روابط عمومی، برخورد او با دیگران صمیمانه و متفاوت بود. محدث برای دیده‌شدن هنرمندان و همکارانش تلاش می‌کرد و به ظرفیت و هنر دیگران بها می‌داد.

پشوتن سخنانش را با یادکردی از نجابت محدث به پایان رساند و خطاب به او گفت: قلم‌های ما تا همیشه روایتگر نجابت تو خواهد بود؛ بدرود شهرام.

در میان سخنان حاضران، گفته‌های محمد محدث، تنها فرزند زنده‌یاد محدث، جلوه‌ای شخصی‌تر به مراسم بخشید. او با قدردانی از حضور مردم گفت: تصور نمی‌کردم پدرم تا این اندازه در دل مردم جا داشته باشد. حضور شما برای خانواده ما تسلی‌بخش است و از همه کسانی که با تماس، پیام و حضورشان کنار ما بودند، سپاسگزارم.

محمد محدث همچنین به تصمیم پدرش برای اهدای پیکر اشاره کرد و گفت که او حتی در واپسین مرحله زندگی نیز بخشندگی را برگزید و با این تصمیم، امکان زندگی دوباره را برای دیگران فراهم کرد.

او در پایان تأکید کرد که نام نیک و خاطره پدرش در دل خانواده و کسانی که او را می‌شناختند باقی می‌ماند و بخشی از وجود او نیز در زندگی دیگران ادامه خواهد یافت.