باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - انصارالله یمن روز یکشنبه هشدار داد بندر جده و تمامی بنادر عربستان در ساحل دریای سرخ را هدف قرار می‌دهد؛ اقدامی که در واکنش به حمله عربستان به بندر رأس عیسی در یمن صورت می‌گیرد.

شبکه المسیره گزارش داد عربستان بندر رأس عیسی، اصلی‌ترین بندر واردات سوخت در استان حدیده یمن را هدف حمله قرار داده است.

انصارالله از کارکنان و افراد حاضر در اطراف بنادر سعودی در دریای سرخ خواست فوراً این مناطق را ترک کنند و از شرکت‌های کشتیرانی خواست کشتی‌های خود را از این بنادر خارج کنند.

بندر رأس عیسی پیش از آغاز جنگ یمن در سال ۲۰۱۴، پایانه صادرات نفت خام بود و پیش‌تر نیز هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است.

منبع: رویترز