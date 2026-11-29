باشگاه خبرنگاران جوان - با حمایت و پیگیری مسئولان قوه قضاییه و در پی بازدید‌های رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران از شرکت سایپا، موانع پیش روی شماره‌گذاری محصولات این شرکت حل شد و فرآیند شماره‌گذاری ۲۲ هزار و ۴۵۰ دستگاه خودرو از صبح امروز آغاز شده است.

طبق پیش‌بینی مدیران این شرکت، این خودرو‌ها تا روز چهارشنبه شماره‌گذاری و وارد فرآیند تحویل به مشتریان خواهند شد.

شرکت سایپا از مشتریان خود خواسته است برای تسریع در فرآیند شماره‌گذاری احراز محل سکونت خود را در سامانه سخا و همچنین سامانه املاک و اسکان پیگیری کنند تا فرآیند شماره‌گذاری خودرو‌های آنان هرچه سریع‌تر انجام و خودرو‌ها به دستشان برسد.