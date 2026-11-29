باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: از نخستین ساعات بامداد امروز، [یکشنبه] دو فروند نفتکش متخلف که با بی‌اعتنایی به مقررات و هشدارهای دریایی، در حال عبور از مسیر غیرمجاز و جعلی جنوبی تنگه هرمز بودند، بر اثر برخورد با مین‌های دریایی دچار انفجار و آتش‌سوزی شدید شدند.

یکی از این شناورها، یک فروند سوپرنفتکش حامل بیش از دو میلیون بشکه نفت خام بود که در محدوده شمال بندر خصب با مین دریایی برخورد کرد و دچار انفجار شد. نفتکش دوم نیز هنگام خروج از تنگه هرمز، در محدوده شرقی این آبراه، با مین دریایی برخورد کرد و طعمه حریق شد.

نیروی دریایی سپاه هشدار می‌دهد: مالکان نفتکش‌ها و شرکت‌های کشتیرانی، شناورها و سرمایه‌های باقی‌مانده خود را قربانی ادعاها و وعده‌های خلاف‌واقع فرماندهان سنتکام نکنند. اطمینان‌بخشی‌های ارتش آمریکا، تضمینی برای عبور ایمن از مسیرهای غیرمجاز تنگه هرمز نیست و بی‌اعتنایی به هشدارهای دریایی می‌تواند خسارت‌هایی سنگین و جبران‌ناپذیر به‌همراه داشته باشد.

فرماندهان شناورها باید بدانند که با وعده‌های مقامات سنتکام نمی‌توان خطر مین‌های دریایی را نادیده گرفت؛ مخاطره‌ای که می‌تواند سرنوشت کشتی‌های آنان را به غرق‌شدن در آب‌های تنگه هرمز گره بزند.